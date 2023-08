Szikora Róbert sikermusicalje a Margitszigeten! Szikora Róbert – az ismert popikon – most egész estét betöltő musicallel jelentkezik a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon szeptember 1-jén és 2-án. A Margitszigeti Színház idei utolsó nagy dobása kizárólag a nagyszínpadára alakított, grandiózus látványú, fantasztikus hangzású és hangszerelésű musical. Az idei – világsztárokat és a hazai legkiválóbb művészeket felsorakoztató – szezon megkoronázása a musical, mely kizárólag itt és kizárólag szeptember első két napján látható a főváros legimpozánsabb szabadtéri színpadán. A Margitszigeti Szabadtéri Színház mind színpad- és látványtechnikában, mind műsorstruktúrában és a meghívott alkotók és művészek tekintetében és elhelyezkedésében a legmagasabb színvonalat képviseli. Májustól szeptemberig tartó 2023-as szezonjában a hangos sikerek és teltházak híre országszerte és a szomszédos országokba is eljutott. „Az opera és táncművész világsztárok idei hangos sikerei után fontos, hogy szülessenek ilyen nagyívű magyar alkotások. A közönség és a színházak is vágynak az igazán értékes és szórakoztató magyar előadásokra, a musical forma pedig a mai kor igényeinek, ízlésének megfelelő forma ahhoz, hogy egy-egy történetet, a történelmünk egy fontos epizódját bemutassa. ”– nyilatkozott Bán Teodóra a Margitszigeti Színház ügyvezető igazgatója és művészeti vezetője. Az ÉG tartja a FÖLDET – Erzsébet, a szerelem szentje sikermusicalt szeptember 1-én és 2-án mutatják be a Margitszigeti Szabadtéri Színházban. Szikora Róbert, Lezsák Sándor, Zsuffa Tünde nagysikerű musicalének szabadtéri bemutatója két napon is látható lesz. Fantasztikus dalok és hangszerelés, lenyűgöző látvány, felemelő történet, parádés szereposztás: Bori Réka, Koltai-Nagy Balázs, Buch Tibor, Szekeres Adrien, Szerednyey Béla, Szabó P. Szilveszter, Varga Miklós. Rendező: Cseke Péter. A musical a Margitszigeti Színház és a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház közös szabadtéri bemutatója. Szeptember első két napján magyar történelmi musical a Margitsziget lombjai ölelte nagyszínpadon. Budapesten csak ezen két alkalommal. Ne maradjon le! Jegyvásárlás Margitszigeti Színház [2023.08.17.] Megosztom: