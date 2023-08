Zenés programokkal kiegészülve jön a Duplakanyar futóverseny 9:15-kor zenével indul a program

A Duna, az Ipoly, a Garam, Magyarország és Szlovákia, az új Helemba-Ipolydamásd közúti híd, a Garam híd és a Mária Valéria híd, valamint a DMRV Zrt. közműalagútja - amely átvezet a Duna alatt - lesz az unikális útvonala hazánk egyik legizgalmasabb futóversenyének: a Duplakanyarnak.



A futók számára feledhetetlen élményt garantálnak a szervezők, hiszen a verseny során a Duna alatt, mellett és fölötte is elhaladnak, csodás zöldövezetben, valamint a Dunakanyar legszebb történelmi-szakrális helyszínein egyaránt. Így látható lesz a táv teljesítése közben többek között az Esztergomi Bazilika, hazánkat Szlovákiával összekötő párkányi Duna-híd, a Börzsöny panorámája, valamint többek között a Visegrádi Fellegvár is.



A futóverseny a Dunakanyar bal és jobb partján lévő településeket fogja össze. A versenyt 2023. szeptember 2-án, már hagyományosan a harmadik alkalommal rendezik meg, melynek célja egy olyan ultrafutó verseny távjának felépítése a Dunakanyar szívében, mely minden évben bemutathatja a tájegység - és az érintett felvidéki területek lenyűgözó panorámáját, szépségét és tömegeket inspirálhat a táv megtételére. Közösségépítő célzattal az érintett településeket is bekapcsolódnak a rendezvény lebonyolításába, megvalósítva így a Dunakanyar összefogását.



A szervezők fontosnak tartják kihangsúlyozni, hogy a Duplakanyar futóverseny nem egy monoton terepen kerül megrendezésre, hanem látványosságot és élményt is kíván nyújtani, növelve a kitartást, csökkentve a fáradtságot.



Az indulók három táv közül választhatnak, az egyéni nevezés mellett a hosszútávon lehetőség van több fős csapatok részvételére is. A rövidtáv, 5 km valamint 12 km, és a hosszútáv 62 km, amely áthalad Szlovákián, a Duna bal és jobb partján, azonban mindhárom távot teljesítők áthaladhatnak a DMRV Zrt. 550 méter hosszú közműalagútján Nagymarosnál, illetve Visegrádnál.

Az idei kánikula sem akadály, hiszen idén is kiemelt figyelem irányul a frissítő és váltópontok feltöltésére, így a futók ezeken a pontokon banánt, almát, műzli szeletet, csokit, ropit, üdítőt, magnéziumos vizet tudnak magukhoz venni.

A Duplakanyar Futóverseny távjait teljesítő egyének, csapatok és családok egyaránt ajándékkal térhetnek majd haza, többek között egy szép emléklapot is kapnak a célban, ráadásul idén először a 18 év alatti nevezők ingyenesen vehetnek részt a versenyen! További információk: www.aktivdunakanyar.hu



08:00- tól: A versenyzők regisztrációja

9:15 - Zenés bemelegítés Bagyinszki Anikóval és Dj Dominique lemezlovassal.

9:30 - Hosszútáv start

9:45 - Zenés bemelegítés

10:00 - Rövidtáv start

10:15 - Középtáv start

13:30 - Tini Dance Team előadás

14:00 - Rövid és középtáv eredményhirdetése a nagymarosi sportpályán

15:00 - Sick Sox koncert

18:00 - Hosszútáv eredményhirdetése

