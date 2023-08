Cavalera Budapesten - a Sepulturát alapító brazil metál-testvérpár megrengeti a Dürer Kertet Sepultura és Soulfly rajongók figyelem, brazil death metal headbang-találkozó november 30-án a Dürer Kertben, azaz visszatérnek hozzánk a Cavalera testvérek! A testvérpár a Sepultura két első lemeze újra felvett verziójával indul turnéra.

Max és Iggor Cavalera – vagyis a Cavalera – új névvel, viszont régi dalokkal térnek vissza hozzánk. A Sepultura zenekart alapító testvérpár illusztris pályafutása immáron négy évtizede tart, így logikus lépésként a Cavalera fivérek újra felvették munkásságuk kataklizmáját is jelentő két első Sepultura-albumot. A Cavalera Conspiracy megalakulásával lezárult a testvérek között levő tízéves mosolyszünet és 2008 és 2017 között négy albumot is megjelentették, most pedig új néven, szimplán Cavaleraként rögzítették ismét a Sepultura két legendás lemezét: a Bestial Devastationt és a Morbid Visionst. Ahogy a brazil thrasherek visszatérnek az agresszív, ősi gyökereikhez, nyilvánvalóvá válik, hogy a gitáros/énekes Max és dobos Iggor közti kötődés az első felvételeik óta csak erősödött, és ez a kapcsolat olyan szilárd, amilyen talán csak testvérek között lehetséges. Őket a színpadon szólógitáron Travis Stone (Pig destroyer, Desolus) kíséri majd, basszusgitáron pedig Igor Amadeus Cavalera, Max 28 éves fia (Healing magic, Go ahead and die). A fivérek hűek maradtak a kezdeti idők nyers, ellentmondásos energiáihoz, s a nyolcvanas évek kaotikus fellépéseire emlékezve ennek megfelelően a dalok mint egymás után következő, mélyre vitt ütések úgy szólalnak majd meg, esélyt sem hagyva a hallgatónak a pihenésre, felépülésre. A négyesfogat friss lendülettel ragadja meg ezen két album temetői esszenciáját, az elejétől a végéig bemutatva, hogy a Morbid Visions és a Bestial Devastation még a holtakat is felébreszti a kriptáikból, ráadásul már másodszor. A szerencsésebbek idén már hallhatták Max Cavalerát a Soulfly-jal, viszont akiben maradt némi hiányérzet a Sepultura dalokkal kapcsolatban, annak itt a második esély november 30-án a Dürer Kertben.



