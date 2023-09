Szerelmes üzenettel kezdi az őszt a mosolygós énekesnő Slágergyanús dallal indítja be az őszt Paksi Zita. A szívem bízom rád című táncba hívó, fülbemászó szerzemény egy jópofa videóklipet is kapott. Mutatjuk! A magyar popzenei palettán egy új, egyedi színként mutatkozott be a figyelemre méltó Paksi Zita, 2023 tavaszán. Hársházi Szabolcs dalszerző-producer Kiadójának új üdvöskéje most új klipes dallal jelentkezett.



A szívem bízom rád című dal zenéje és hangszerelése most is Hársházi Szabi munkáját dicséri. A dalszöveget pedig Kotsy Krisztina - "slágergyáros" dalszövegíró - jegyzi. Paksi Zita "A szívem bízom rád" dala 2023. szeptember 8-tól elérhető az összes ismert digitális zenei platformon. [2023.09.09.]