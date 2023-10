Prima Primissima díj 2023 - kihirdették az idei jelölteket A korábbi éveket jelentősen meghaladó számú jelölés érkezett az idei Prima Primissima díjra. A tudomány, művészet, sport, oktatás és ismeretterjesztés terén kiemelkedő munkássággal bíró jelölteknek odaítélt elismerést december elején adják át a Művészetek Palotájában. A művészet és kultúra megőrzésének, fejlesztésének, valamint a hazai tudományosság támogatásának céljával hívta életre 2003-ban a Prima Primissima díjat a kezdeményezést gondozó alapítvány. A díjjal a művészet, tudomány, sport és oktatás, ismeretterjesztés terén ismerik el évről évre a hazai és határon túli magyarság legjobbjait - emlékeztet az OTP Bank és a Prima Primissima Alapítvány által az MTI-hez pénteken eljuttatott közlemény. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a díjjal járó honorárium hozzájárul a kulturális és tudományos élet résztvevőinek szakmai munkájához és fejlődéséhez is.

Az egyedi elismerést ezúttal is tíz kategóriában ítéli oda az alapítvány hattagú kuratóriumából álló zsűri.

"A díj létjogosultságát és szakmai nívóját jól mutatja, hogy az elmúlt tíz év - mióta az OTP Bank gondozza és finanszírozza a díjat - egyikében sem érkezett ilyen sok jelölés a Prima Primissima díjra" - idézi a közlemény Csányi Sándort, a Prima Primissima Alapítvány Kuratóriumának elnöke.



Mint a szervezők kiemelik, a díjat gondozó alapítvány a közösségi média felé is nyit annak érdekében, hogy minél szélesebb közönség értesüljön az információkról. Az idei évtől Instagram oldala is létezik az elismerésnek, az új és meglévő social media felületeken elsősorban a díjazottak gondolatait ismerhetik meg az érdeklődők sikerről, példaképekről, a kölcsönös tanulás jelentőségéről.



Az idei Prima Primissima-jelöltek Magyar irodalom kategóriában Füzesi Magda költő, író, Kontra Ferenc író, költő, műfordító, szerkesztő és Szabó T. Anna költő, író, műfordító.



A Magyar színház-, film- és táncművészet kategória primái idén Csákányi Eszter színművész, Lázár Kati színművész, rendező és Tarr Béla filmrendező, forgatókönyvíró.



Magyar képző- és iparművészet kategóriában Drozdik Orsolya (Orshi) képzőművész, feLugossy László festőművész, performer és Lukácsi László üvegszobrászművész kapott jelölést.

Magyar tudomány kategóriában Kiss L. László fizikus, csillagász, akadémikus, Prószéky Gábor, matematikus, nyelvész, egyetemi tanár, az MTA doktora és Sólyom Jenő, fizikus, akadémikus lettek Prima díjazottak.



Magyar oktatás és köznevelés kategóriában a romatelepeken élők esélyegyenlőségét támogató BAGázs Közhasznú Egyesület, Csáki Csaba műszaki tanár, festő-mázoló-tapétázó mester és Katz Sándor középiskolai matematika-fizika szakos tanár vehet át Prima díjat.

Magyar építészet kategóriában Prima díjat kapott Csillag Katalin építész, Ferencz Marcel építész, egyetemi tanár és Hegedűs Péter építészmérnök.

Magyar ismeretterjesztés és média kategóriában az M4 Sport, televíziós sportcsatornának, Tóth Szabolcs Töhötöm újságíró, podcasternek és a Virtuózok, klasszikus zenei tehetségkutató és ismeretterjesztő műsornak ítélt oda Prima díjat a kuratórium.

A Magyar sport kategória Prima Primissima-jelöltjei Faragó Tamás olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó, mesteredző, Fábián László, olimpiai, világ- és Európa-bajnok öttusázó, sportvezető és Kovács Antal, olimpiai, világ- és Európa-bajnok cselgáncsozó, közgazdász.



Magyar népművészet és közművelődés kategóriában Gőz László harsonaművész, a Budapest Music Center alapítója és vezetője, Juhász Zoltán népzenész, kutatómérnök és a Népművészeti Egyesületek Szövetsége Kárpát-medencei hatókörű civil szervezet érdemelte ki az elismerést.



A Magyar zeneművészet kategória primái idén Hollerung Gábor karmester, karvezető, Pitti Katalin operaénekes és Sapszon Ferenc karnagy lettek.



