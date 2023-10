Henrik Freischlader koncert lesz vasárnap Budapesten A tavaly őszi felejthetetlen lemezbemutató koncert ráadásért kiált: a Henrik Freischlader Band újra Budapesten, ezúttal új műsorral! Napjaink egyik legjobb blues-rock gitárosa a hosszú hétvége vasárnapján lép fel fővárosunkban. Hathetes őszi turnéjának keretében, legutóbbi lemezének dalaival és rég hallott favoritokkal tér vissza a hazai blues-rock közönség egyik nagy kedvence, a német Henrik Freischlader. Generációjának talán legtehetségesebb gitárosa 2012 tavaszán mutatkozott be hazánkban, az első Gary Moore Emlékest egyik vendégeként, és olyan hatással volt a közönségre, hogy már azon az őszön saját zenekarával is visszatért Budapestre.



Turnéinak azóta is kötelező állomása fővárosunk, de a legnagyobb példaképének számító Gary Moore tiszteletére rendezett Emlékestek vendégeként is már hatszor járt nálunk. Henrik Freischlader koncertjét ezúttal sem érdemes kihagyni!



Számos különböző felállásban zenélt már majd két évtizedes pályafutása alatt, triótól nyolc fős big bandig, de a több műfajt átölelő kaland után tavalyi albumával visszatért oda, ahonnan minden elindult: a blues, blues-rock zenéhez, amit ezúttal három zenésztársával, régi barátokkal együtt játszik. Nem is akárhogyan!



Az elmúlt évek blues-fusion-soul hangzása helyett ismét egy gitárcentrikusabb műsorra számíthatunk, újra vastag Hammond orgonával, második szólóhangszerként. A koncert a hosszú hétvége vasárnapjára esik, így jó eséllyel ezúttal még több érdeklődőnek megfelelő lehet a dátum, mint a tavaly őszi hétközi fellépés. Markuz Walach személyében most egy „előzenész” is érkezik a csapattal, így a rendezvény már 19:30-kor elkezdődik. Henrik Freischlader - gitár, ének / Moritz Fuhrhop - Hammond orgona / Armin Alic – basszusgitár / Hardy Fischötter - dob Jegyek Henrik Freischlader koncert

2023. október 22., vasárnap

Kapunyitás: 19:00 // Kezdés: 19:30

Helyszín: Analog Music Hall – 1116 Budapest, Kondorfa utca 8. A sorozat további fellépői: Band Of Friends (október 31.), Krissy Matthews Band (november 18.), Tommy Castro & The Painkillers (november 20.), Sari Schorr (március 22.), Gary Moore Emlékest 2024 (április 6.) - részletek [2023.10.19.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2023.10.18.]

gazda szolgáltatás [2023.10.18.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu