Három koreai koncert várja a közönséget novemberben Budapesten Három koreai koncert várja a közönséget novemberben Budapesten: Han Csi Ho zongoraművész a Budapest Music Centerben lép fel, a kétnapos Koreai Zenei Fesztivál részeként pedig Pek Hjun Dzsin és Lucid Fall énekes-dalszerzők adnak koncertet a Magyar Zene Házában. A szervezők MTI-hez eljuttatott közleménye szerint Han Csi Ho zongoraművész a kortárs magyar zene jegyében lép fel november 2-án a Budapest Music Centerben, ahol Kurtág György és Ligeti György kortárs zenei művészetét hozza közelebb a közönséghez. A Koreai Kulturális Központ rezidens művésze ezzel az előadással zárja kétéves magyarországi tartózkodását, amely során szabadon kísérletezhetett zenei világának kitágításával. A németországi székhelyű koncertzongorista húszéves korára már egyéni előadói stílussal rendelkezett a német klasszikus zene színterén - olvasható a tájékoztatóban. November 14-15. rendezik a Koreai Zenei Fesztivált a Magyar Zene Házában, ahol a szervezők Dél-Korea reprezentatív énekes-dalszerzőinek munkáit mutatják be. A Rímek és dallamok koncertsorozat a koreai nyelvű dalszövegek esztétikájába nyújtanak betekintést. A közönség a koncerten magyar fordításban is élvezheti a dalszövegek nyelvezetét - írják a tájékoztatóban.



A fesztivál első napján lép színpadra Pek Hjun Dzsin, aki színészként, kortárs művészként, installációs művészként, performanszművészként és zenészként is alkot. Mindezek mellett a dél-koreai pansori popzenekar, a Leenalchi tagjával, Csang Jan Kju-val közösen alapított Uhuhboo Project énekese. Pek Hjun Dzsin vezetésével, a dzsessz és a kortárs határán mozgó, öt zenész által alkotott formáció lép színpadra a Magyar Zene Házában - áll a közleményben.



Másnap ad koncertet Lucid Fall, aki zenészként, íróként, filmzeneszerzőként és földművesként is tevékenykedik. Jelenleg mandarin- és citromtermesztőként éli a gazdálkodók életét a Koreai-félsziget legdélebbi területén található Csedzsu-szigeten, miközben továbbra is folytatja zenei pályafutását. A budapesti koncerten zongorából, gitárból és ütősökből álló formációval lép színpadra.

Lucid Fall vegyészmérnökként a Szöuli Nemzeti Egyetemen diplomázott, majd a világ egyik legjobb műszaki egyetemén, a Lausanne-i Szövetségi Műszaki Egyetemen szerzett doktori fokozatot. Zenéje nagy elismerést váltott ki szépségükről és líraiságukról híres dalszövegeinek köszönhetően, amelyek "lágy dallamokba burkolva engednek betekintést a társadalom rejtett aspektusaiba" - áll a közleményben. MTI [2023.10.29.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2023.10.29.]

gazda szolgáltatás [2023.10.28.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu