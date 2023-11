Kapcsolatok • Andre Rieu André Rieu 7 év után visszatér Magyarországra 2024. november 9-én – hét év után - újra Budapesten, ezúttal az MVM Dome-ban kápráztatja el közönségét a világhírű holland hegedűművész és karmester, André Rieu, aki világkörüli útjának egyik állomásaként érkezik a magyar fővárosba magánzenekarával, fantasztikus kórusával, és a világ különböző tájairól érkező kivételes szólisták produkciójával. André Rieu és zenekara, a Johann Strauss Zenekar műsorában a klasszikus zenei remekművektől kezdve, a lélekhez szóló keringőkön át, egészen a show műsorokig találhatunk nagy kedvenceket, illetve filmek, operák és kortárs zenei alkotások legemlékezetesebb darabjait is elhozza a magyar közönség számára. Rieu turnéinak sikeressége a világ legismertebb pop-rock előadóinak fellépéseivel vetekszik vibráló repertoárjával és lenyűgöző látványvilágával. Már a koncert kezdete is magával ragadó, amikor André és zenekara a nézők között vonul a színpadra, ahol a látványos jelmezek és az óriási háttérképernyő minden egyes darabhoz különleges vizuális élményt kínál és együtt egy varázslatos estét alkotnak az egész család számára. A koncertjein káprázatosan karizmatikus művész több mint 40 millió albumot adott el világszerte, de a közösségi oldalakon is rendkívül népszerű: YouTube videóit több mint egymilliárdan tekintették meg és mintegy 10 millió rajongó követi őt a Facebookon.



André Rieu-t és a világ legnagyobb magánzenekarát tehát 2024. november 9-én láthatja újra a magyar közönség a MVM Dome-ban, a koncertre a jegyeket már most, 2023. október 31-én 11 órától lehet megvásárolni az www.andrerieu.com, vagy a www.koncertpromo.hu oldalon.

