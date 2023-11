Kapcsolódó cikkek • Csavaros pszichothrillerrel tér vissza a mozikba Tóth Barnabás - Elkészült a Mesterjátszma előzetese Mácsai Pál és Váradi Gergely újra nagyvásznon November 9-től Hajduk Károly, Mácsai Pál, Váradi Gergely, Péterfy Bori és Varga-Járó Sára főszereplésével került a hazai mozikba Tóth Barnabás új filmje, a Mesterjátszma. Az alkotók országszerte mesélnek a film kulisszatitkairól – Budapest mellett Győrben, Kecskeméten, Békéscsabán, Szombathelyen, Szegeden, Szentendrén és Szolnokon is közönségtalálkozókkal várják a váratlan fordulatokkal teli mozifilm nézőit. Az idehaza a Cinefesten bemutatkozó és ott rögtön közönségdíjat nyerő Mesterjátszma Stefan Zweig Sakknovellájának szabad adaptációja. A történet szerint Márta és István az utolsó menekültvonattal próbálja elhagyni Magyarországot ‘56 novemberében. A fiatal pár mellett az egyház felbecsülhetetlen értékű ereklyéi is a nyugati határ, a szabad világ felé tartanak, melyek útját B-ből, a katolikus papból a hatalom emberei kínzással próbálják kiszedni. A szereplők történetei a vonaton egy mindent eldöntő sakkjátszma során keresztezik egymást, melyen már nemcsak a kincsek sorsa, de a szerelmesek élete is a tét.

Az Oscar shortlistjéig jutó Akik maradtak után a rendező újra együtt dolgozott Hajduk Károllyal a Mesterjátszmában – az összeszokott pároshoz olyan kiváló színészek csatlakoztak, mint A besúgóval ismertté vált Váradi Gergely, az ország kedvence, Mácsai Pál, vagy az énekesként és színészként is egyaránt népszerű Péterfy Bori. Az ismert arcok mellett egy ifjú tehetség is bemutatkozik a filmvásznon: Varga-Járó Sára rögtön főszereppel bizonyította rátermettségét. A filmet országszerte közönségtalálkozók kísérik, ahol a nézők közvetlenül az alkotókat faggathatjták a Mesterjátszma kulisszatitkairól. November 21-én a szombathelyi Agora Savaria Filmszínházban Tóth Barnabás és Lisztes Linda online, november 24-én a szegedi Belvárosi Moziban Tóth Barnabás és Varga-Járó Sára, november 24-én a Premier Kultcaféban Szurmay-Palotai Piroska sakkszakértő, Lisztes Linda és Fonyódi Tibor, forgatókönyvíró, november 25-én a Cinema City Westendben Mácsai Pál, november 30-án a szentendrei P'Art Moziban Tóth Barnabás és Hajduk Károly, december 1-jén a szolnoki Tisza P'Art Moziban pedig Tóth Barnabás és David Yengibarian, a film egyik kiemelt szereplője lesznek a vendégek. A Mesterjátszma című pszichothriller rendezője Tóth Barnabás, írója Tóth Barnabás és Fonyódi Tibor, producere Szurmay János, Szabó Máté, Ruzsinszki Ádám, Agnes Fernandes és Nikolits György. Az operatőr Másik Szőke András, a vágó Szalai Károly, a zeneszerző Keresztes Gábor. A film sakkszakértője Szurmay-Palotai Piroska női FIDE-mester. A film a Nemzeti Filmintézet támogatásával, az Origo Film Group Zrt. támogatásával, az Innoplay produkciójában és Romwalter Judit koproducer jóvoltából a SPARKS Camera & Lighting koprodukciójában készült. A film 2023. november 9-én a JUNO11 Distribution forgalmazásában került a hazai mozikba. [2023.11.19.]

