Új klippel, komoly üzenettel jelentkezik a Tornóczky All Access 2022. július 27-én rukkolt elő első zenei anyagával a Kőbányai Zenei Stúdió igazgatóhelyettese, Tornóczky Feri által alapított Tornóczky All Access (Nagy Ricsi, Temesi Berci, valamint Zombori Atus). A dinamikus, power-blues banda idén szeptemberben kiadta első nagylemezét „Elkezdték, folytatjuk…” címmel.



Legújabb klipjüket az „Így lesz egy óriás földönfutó” dalukhoz forgatták a fiúk.



„Ez a számunk elképesztő hangulattal, hatással, komoly üzenettel rendelkezik. Azok a Póka, Tátrai, Deák Bill, Földes szerzemények jutnak eszembe róla, amiket fiatalkoromban sokat hallgattam, majd játszani is volt szerencsém. Nagyon boldog vagyok, hogy a mai világban van lehetőségem ilyen számokat írni, játszani a barátaimmal. A mondanivaló miatt számunkra kézenfekvő volt, hogy sztoris klipet csinálunk hozzá. Azt hiszem, ez is egy olyan munkánk, ami párját ritkítja.” – kezdte a névadó gitáros, Tornóczky Feri. „Sokunk kedvence ez a dal az első lemezünkről. Mély a mondanivalója, szép a dallamvilága.” – tette hozzá Nagy Ricsi énekes. „Ez egy lassú ballada, amit már csak a szövege miatt is mindenkinek hallania kell.” – csatlakozott Zombori Atus dobos. A Mirtse Korinna (rendező, vágó), Bikali Sándor (rendező, operatőr) által készített videó egy gazdag testvérpárosról, kettejük lelkéről, kapcsolatáról szól. A főszerepeket az „Így lesz egy óriás földönfutó” szövegírója, Lombos Marci, valamint Bárány Anna rádiós műsorvezető alakítják. „Új élmény volt számomra ez a forgatás, ugyanis a történetben most én is szerepet játszottam. Hálás, boldog vagyok, amiért egy ilyen precíz, pontos, gyors stábbal dolgozhatunk mindig.” – mondta el Atus. „Berci hatalmas munkát rak a klipjeinkbe, mire mi odaérünk a forgatásra, minden részletet összeránt. Nekünk csak tennünk kell dolgunkat.” – csatlakozott Ricsi. „Ezúton is köszönöm mindenkinek, aki eljött, és hozzátett ehhez a pár perces kisfilmünkhöz” – zárta a klipes élményeket Feri.



„Számtalan terv van a tarsolyunkban, többek között elkezdünk dolgozni a második albumunk dalain. A 2024-es évet a Barba Negrában kezdjük meg, ahol január 6-án az első Újévi Blues Ünnep koncertünket tartjuk meg barátainkkal, a Jazztelen zenekarral." – avatott be minket Temesi Berci. [2023.11.23.]

