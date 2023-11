Colmena: Ígérem - klippremier Nyáron jelent meg a Colmena zenekar második nagylemeze Hazajutok címmel. A Besnyő Gabóval közösen készített Akármerre mész című dal klipjét már ismerheti a közönség, most pedig a lemez egyik legszemélyesebb hangvételű dalához, az „Ígéremhez” forgatott videót a csapat. A dal Bagdi Balázs énekes édesanyukájának íródott, de minden anyukához is egyaránt szól.

Balázs így jellemezte a dalt:

„Régóta rágták a fülem, hogy szülessen egy dal az Édesanyáknak. Hát most éreztem, hogy itt az ideje. Ha a 3:32 című dalnak úgy van vége, hogy vesztettél, akkor itt mindenképpen azt mondom, hogy nyertem. Nagyon családcentrikus voltam mindig is, rengetegszer az otthon, ami kihúzott a rosszból. Ebben az időszakban pedig hatványozottan nőtt ennek az egésznek a szerepe, így nem kicsit kívánkozott már ki belőlem egy ilyen. Egy édesanyának pedig, sosem lehet elég hálás az ember az élete során. Ez valamiféle minimális kis tisztelgés, szeretetkinyilvánítás a drága anyukák felé, és Ígérem nem győz az a bizonyos másik felem.” Operatőr/Vágó: Toldi Gergő / Toldi Filmstudio

Lighting technology: LightFactory

Helyszínek: LightFactory fotóműterem és vizuális stúdió / SZEGED / FACEBOOK: http://bit.ly/clmn_fb

INSTAGRAM: http://bit.ly/clmn_insta

YOUTUBE: http://bit.ly/clmn_yt

SPOTIFY: https://spoti.fi/2EJiuD7

DEEZER: http://bit.ly/clmn_deezer

APPLE MUSIC: https://apple.co/2EGLc7t [2023.11.24.] Megosztom: