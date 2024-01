10 érdekesség a Csináljuk a fesztivált! idei döntős versenydalairól Kialakult a Duna showműsorának döntős mezőnye: január 27-én kiderül, melyik dalt választja az évszázad magyar slágerének a zsűri és a stúdióközönség. A finálé előtt összegyűjtöttünk néhány érdekességet a versenybe szálló 10 szerzeményről. LGT - Ő még csak most tizennégy (1973) A dal eredeti előadója, Barta Tamás, aki 1971 és 1974 között volt a Locomotiv GT tagja. Az együttes amerikai turnéjáról nem jött haza, Los Angelesben telepedett le, ahol nyolc évvel később az élete tragédiával végződött. Máté Péter - Elmegyek (1975) Francia énekesnő átdolgozásában lett világsláger Máté Péter ikonikus dala. Sylvie Vartan 1979-es diszkóballadája a Nicolas címet viseli. Hungária - Csókkirály (1980) A sláger mai napig tartó sikerét mutatja, hogy 2018-ban a magyar jogvédő iroda, az Artisjus jelentése szerint ez volt az év legtöbbször élőben előadott dala. Varga Miklós - Európa (1984) Varga Miklós sokáig kereste a dalszöveget a zenei alaphoz. A Dési Huber István Művelődési Ház igazgatójától, Varga Mihálytól kapott, Kék farmer című versét is kipróbálta, ami tökéletesen illett a dallamhoz. Mindössze csak a címet változtatta meg Európára. Korál - Maradj velem (1993) Király Viktor nemcsak a Csináljuk a fesztivált! színpadán énekelte ezt a dalt, korábban lehetősége volt az eredeti szerzővel, Balázs Fecóval együtt előadni. Hevesi Tamás - Ezt egy életen át kell játszani (1994) Presser Gábor zenei alapjára villám tempóban készült szöveg. Már a stúdióban voltak, de még csak a dal váza volt készen. Sztevanovity Dusán hallgatta egy darabig a zenét, majd levonult az épület előtt parkoló kocsijába, és nem sokkal később már a kész szöveggel tért vissza. Charlie - Nézz az ég felé (1999) A dal eredeti előadója, Charlie csak egyetlen egyszer énekelte fel a stúdióban a szerzeményt, és annyira jól sikerült, hogy később hozzá sem nyúltak. Demjén Ferenc - Kell még egy szó (2005) 2017-ben az Artisjus felmérést készített, amelyben azt is vizsgálták, melyik a legmeghatározóbb dal a hazai könnyűzene történetében. A második helyen végzett a Kell még egy szó, a Honfoglalás című film betétdala, az első az Omegától a Gyöngyhajú lány lett. Wolf Kati - Szerelem, miért múlsz? (2011) A MAHASZ 2019-es összesített rádiós játszási listája alapján tíz év alatt a Szerelem miért, múlsz? című slágert játszották legtöbbször a hazai rádiók. Wolf Kati már a sláger születésekor érezte, hogy nagyot alkottak. Pápai Joci - Origo (2017) A Duna dalválasztójának, A Dal című műsornak a valaha volt legeredményesebb indulója volt Pápai Joci: 2017-ben és 2019-ben is az ő dalát választották a legjobbnak. Az Origo videoklipjében az előadó fia, Zalán látható, miközben gitározik. A Csináljuk a fesztivált! első elődöntőjében a Kell még egy szó Szabó Előddel, a Csókkirály Szabó Mátéval, és az Origo Oláh Gergővel került a fináléba. A második fordulóból az Európa Oláh Ibolyával, a Nézz az ég felé Freddie-vel, valamint az Ezt egy életen át kell játszani Dolhai Attilával jutott a döntőbe. Az utolsó elődöntő legmagasabb pontszámát a Maradj velem kapta Király Viktorral, második helyen az Elmegyek végzett Kökény Attilával, valamint a Szerelem, miért múlsz? is döntőbe jutott Orsovai Renivel. A zsűri döntése alapján 10. produkcióként újra színpadra állhat az Ő még csak most tizennéggyel Takáts Tamás is az évszázad magyar slágerét kereső versenyben. Csináljuk a fesztivált! – DÖNTŐ – január 27-én 19:35-től a Dunán. [2024.01.26.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu