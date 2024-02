Sing Sing 35 / Kunos Emlékkoncert A tavaly júliusi százhalombattai emlékkoncert után február 10-én Budapesten is megemlékeznek egykori zenésztársai az 1993-ban, tragikusan fiatalon elhunyt gitáros, Kun Péter 'Kunos' (Triton, Magazin, Sing Sing, Új Triton, Kanguru, Pokolgép, Edda Művek) gitárosról. A Sing Sing különleges 35. jubileumi koncertjével együtt kerül megrendezésre ez az esemény, melyen az egykori cellatársak mellett színpadra lép Abaházi Csaba, valamint Kunos lánya, Kun Petra is. Az eseményhez időzítve jelenik meg a Triton Álmod legyen szép albuma - a Kunos zeneszerzői munkásságát fókuszba állító és emléke előtt tisztelgő 9 tételes album, a Triton kötelékében született dalok újra feljátszott és rögzített verzióival. Közreműködők:

Csarnoki Antal - gitár

Csordás Levente - ének, vokál

Kun Petra - zongora

Lévai-Hangyássy Bence - gitár

Lévai Hangyássy László - basszusgitár, vokál

Závodi Gábor - billentyűs hangszerek, vokál

Tobola Norbert - dob A felvételek a Z-MEX Stúdióban készültek 2023-ban.

Producer és zenei rendező: Závodi Gábor (Z-MEX Stúdió) Tracklista:

1. Álnokság (zene: Kun Péter, szöveg: Juhász Attila)

2. Baby (zene: Kun Péter, szöveg: Juhász Attila)

3. Ha elhagysz (zene: Kun Péter, szöveg: Schneller Erika)

4. Vágy (zene és szöveg: Kun Péter)

5. Angyali éj (zene: Kun Péter, szöveg: Juhász Attila)

6. Vágy (Kunos) (zene és szöveg: Kun Péter)

7. Álmod legyen szép (zene és szöveg: Kun Péter)

8. Várj (demo) (zene és szöveg: Kun Péter)

9. Szoríts magadhoz (demo) (zene és szöveg: Kun Péter) A CD mellett egy Kunos emlékpóló is készült - a Triton kiadványt és a pólókat először a Barba Negrás koncerten lehet megvásárolni, a kiadói shopból viszont már előrendelhetőek. 2024.02.10. Sing Sing 35 / Kunos Emlékkoncert - Budapest / Barba Negra

Jegyek Menetrend:

17:30 kapunyitás

17:30 Kun Péter emlékkiállítás

20:00 ős P. Box - Varga Miklóssal

