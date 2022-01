Az Akváriumban kezdte az újévet a Tankcsapda - képekben A debreceni rocktrió koncerttel zárta az óévet és azzal is nyitotta az újévet.

Január elsején Budapesten zárta téli turnéját a Tankcsapda. December elején indult útjára a tíz helyszínből álló Nincsenek szavak elnevezésű koncertsorozat. A hónap végén négy egymást követő napon (29.-Debrecen, 30.-Békéscsaba, 31.-Dunakeszi és 01.-Budapest) adtak koncertet országszerte a fiúk, de csöppet sem tűntek fáradtnak a budapesti turnézárón.



A szilveszter éjjel Dunakeszin, a színpadon érte a zenekart, január 01-én már az Akvárium NagyHalljában zúztak az idei év első koncertjén. A babona szerint azt csináljuk egész évben, amit újév napján, így a Tankcsapda jó eséllyel egész évben koncertezni fog.



Az estét a Fatal Error nyitotta. A fiatal, alternatív rockot játszó zenekar nem először vendégeskedik Tankcsapda koncerten, ez jól látszott abból is, hogy a törzsrajongók kitörő lelkesedéssel fogadták őket, velük énekelték a számokat és közelharc dúlt egy-egy pengetőért vagy dobverőért.



A Tankcsapda tagjai többször elmondták már, hogy ugyanolyan kedvvel játszanak kisebb vagy nagyobb koncerthelyszíneken. A magam részéről a nagyobb helyszíneket a látvány, a kisebbeket a családias hangulatuk miatt kedvelem. Az Akváriumba ugyan nem tudtak olyan pirotechnikát és visualt felvonultatni, mint a Főnix Arénába, cserébe viszont karnyújtásnyira zenéltek.



A Jönnek a férgekkel indította a bulit a zenekar, ezzel meg is alapozták az egész este hangulatát. Végig pörgős, zúzós volt a koncert, egyáltalán nem érződött, hogy 24 óra sem telt el az előző fellépésük óta. A 33. évébe lépő banda eddigi minden évtizedéből került nóta a setlistbe, elhangzott pár nagy sláger és olyan dalok is, amiket csak az igazán hardcore rajongók fújnak kívülről.



A Nincsenek szavak című dal alatt érződött, hogy mindenki azokra a rajongókra gondolt, akik már nem lehetnek közöttünk és a csapat az Ő emlékükre írta ezt a dalt még 2019-ben. Nekik ajánlották az egész decemberi turnét és idén klipet is készítettek a szerzeményhez, ezzel is emléket állítva Katának, Robinak és Liginek. Tankcsapda az Akváriumban képekben - klikk a fotóra

Setlist:

Jönnek a férgek

Hatalom nélküli rend

Gyűrd össze a lepedőt

Mitől legyen jó kedvem

Amit a vér kíván

Nincsenek szavak

Nem kell semmi

Egyedül a világ ellen

California über alles

köpök rátok

Mindentől távol

Számolj vissza

Mi a fasz van

Szextárgy

Kicsikét

Be vagyok rúgva

Magányos repülő

Baj van

Alföldi gyerek

Szevasz öcsém



Encore:

Magzat a méhben

A 3 grácia

Mennyország tourist





