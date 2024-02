Garaczi László darabja aktuálisabb, mint valaha - Újra színpadon az Ovibrader! Február 22-én játsszák újra a Főnix Színház előadását az RS9 Színházban. Garaczi László Ovibrader című darabja az emberi lélek mélyére kalauzolja el a nézőket. A darab egyik szereplője, Baku György hatalmas megtiszteltetésnek érezte, amikor felkérték erre a feladatra. „Fiatalként mindig megvettem a Színház című magazint. 2010-ben, amikor az Ovibradert bemutatták Kolti Helgával és Szemenyei Jánossal, egyik alkalommal ez a darab volt a folyóirat drámamelléklete. A 182-es buszon olvasgatva még magam sem hihettem, hogy egyszer majd 14 évvel később felkérnek Fábián Petya szerepére – mondja Baku György. – Azt viszont már akkor is tudtam, hogy ezt a karaktert eljátszani kiváltság, mert amellett, hogy technikailag összetett feladat, nagyfokú arányérzéket kíván a színésztől: ízléssel kell beszélni tabutémákról, és nem túlzásba vinni sem a történet humorát sem a történet drámáját. Amikor felkértek a szerepre, nem sokat kellett gondolkodnom, hogy vállalom-e. Azt hiszem, az ember az ilyen szerepek miatt lesz színész, és nem minden nap találnak meg ilyen feladatok. Akkor abba még bele se gondoltam, milyen lesz majd ezt a szerző előtt játszani. Nem mondom, hogy nem volt ott az a bizonyos zabszem, de azt hiszem Garaczi László maga is már háromszor látta az előadást. Mikor másodszor is ott volt, már nyugodtabb voltam. Hogy nekem miről szól ez a darab? Arról, hogy milyen nehéz ma felnőni, hogy mennyi csapdát rejteget a világ, és benne a személytelen virtuális valóság. Szerintem ez a kérdés 2010-es ősbemutató óta csak aktuálisabbá vált, így abszolút indokolt volt újra bemutatni ezt az előadást.” Az előadás rendezője szerint az identitásválságok kérdésével 2024-ben is foglalkozni kell. „Huszonhét éve tanítok színészmesterséget, negyvenöt éve tanulom magam is. Nem csak tanítás ez, persze, hiszen a mesterség elsajátítható képzés, oktatás útján – a művészethez már nevelés kell. Ahogy emberségünk formálódásához is. Sokszor ütköztem már, mint mindenki – szülőként, pedagóguskánt, felnőttként – a fiatalabb generációk aktuális divat-hullámaiba, lázadásaiba, világ-újraformáló elképzeléseibe. s mindannyian próbáltuk a magunk embersége, tudása, tapasztalata mentén a valóság medrébe terelni azokat. Így van ez jól: ez a kultúra evolúciója. Ami csak lázadás volt, megy csöndben a felejtés kukájába, ami érték, beépül szépen a felnőtt-világba – mondja Bicskei Kiss László. - De mit tehetünk ideológiák támadása ellen? Ha a lázadást forgatókönyvek vezénylik? A divatot cégek irányítják? A virtuális „közösségek” személytelenül, felelősség nélkül terjesztenek bármit? Ajánlom az Ovibradert szeretettel pedagógusoknak, ha megoldást keresnek a kamasz-elmék józanítására, hiszen tiltás vagy minta: nem számít, felnőtteknek, ha megfordult már bennük, milyen világot hagyunk az utánunk jövőkre, s ez nem megnyugvást jelentett s mindenekelőtt maguknak a fiataloknak, hogy a külső zűrben és belső zavarban maguk találják meg válaszaikat kísértésekkel, csábításokkal, ideológiákkal szemben.” Jegyek személyesen az RS9 Színház pénztárában, online válthatók. [2024.02.11.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Hitel ajánlat 48 órán belül (Jelentkezze egyéb [2024.02.06.]

Hitel, pénzügyi segítség és kötvény egyéb [2024.02.02.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu