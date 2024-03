Megújul a debreceni Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny Kocsis-Holper Zoltán, a kórusverseny művészeti bizottságának elnöke kiemelte: leginkább olyan alkalmat szeretnének teremteni, ahol ország-világ énekesei egy nagy, a kóruséneklést szerető és azt magas szinten művelő közösségként jól érzik magukat, miközben megmutathatják és versenyhelyzetben meg is mérethetik tudásukat. Megújult formában, 29. alkalommal rendezik meg az idén augusztus 1-4. között Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny Debrecenben: a főszervező Kodály Filharmónia Debrecen szakmai partnere a világ legnagyobb ifjúsági zenei szervezete, a Jeunesses Musicales - közölték a szervezők pénteken az MTI-vel, jelezve, hogy a rangos megmérettetésre április 15-ig várják a jelentkezéseket a verseny hivatalos oldalán. A közlemény emlékeztet rá: az 1961-ben alapított Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny (BBCC) a világ egyik legrangosabb zenei versenye, amelynek célja a kortárs, a cappella kórusművek magas színvonalú bemutatása. A pandémia után megújult formában jelentkező versenyen idén két kategóriában és három-három alkategóriában indulhatnak az énekkarok.



Kocsis-Holper Zoltán, a kórusverseny művészeti bizottságának elnöke kiemelte: leginkább olyan alkalmat szeretnének teremteni, ahol ország-világ énekesei egy nagy, a kóruséneklést szerető és azt magas szinten művelő közösségként jól érzik magukat, miközben megmutathatják és versenyhelyzetben meg is mérethetik tudásukat.



"A kortárs kóruszene ünnepe ez, ahol a magas szakmai színvonal mellett fontos, hogy egymás zenekultúrájának megismerésével szakmai kapcsolatok épülhessenek. Ebben kiemelkedő szerephez jutnak a velünk élő, kiváló magyar zeneszerzők és alkotásaik" - fogalmazott a művészeti vezető.



Hozzátette: az eredeti, a világon egyedülálló tartalom megmarad, miközben lehetőséget kívánnak adni olyan kórusoknak is, amelyek egyelőre csak ismerkedni, tapasztalatokat szerezni szeretnének a versennyel.



Idén - a korábbi évektől eltérően - két kategóriában várják a kórusokat, azon belül pedig gyermek- és ifjúsági, valamint egyházzene és szabadon választott alkategóriákban mérhetik össze tudásukat a jelentkezők. Az A kategóriában indulóknak egy-egy kötelező művet is meg kell szólaltatniuk, míg a B kategóriában a kiírásnak megfelelő, szabadon választott kortárs műsorral lehet nevezni.

A nagydíjas versenyre a zsűri az A kategória versenyzői közül delegálja a legjobbakat - írták.



Somogyi-Tóth Dániel karmester, Debrecen főzeneigazgatója, a főszervező Kodály Filharmónia igazgatója azt mondta, "a 2022-ben újonnan elindított Kodály Zoltán Nemzetközi Zenei Verseny sikere után idén a több mint 60 éves Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny is megújul, nem csak felépítését, de arculati elemeit tekintve is". Hozzátette: a verseny amellett, hogy komoly, évtizedes hagyományokkal rendelkező megmérettetés presztízsét gondolja újra, kifejezi Debrecen elkötelezettségét a minőség, a kulturális innováció és a fiatal muzsikus tehetségek folyamatos támogatása iránt.



A 2024-es Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny valamennyi fordulója nyilvános, a rendezvénynek Debrecen több helyszíne ad otthont, emellett városszerte kísérőprogramok színesítik majd az eseményt. Az idei verseny nagydíjas kórusa ismét meghívást kap a Kórusmuzsika Európa Nagydíja (European Grand Prix for Choral Singing) megmérettetésre, amelyet Arezzo, Debrecen, Jurmala, Maribor, Tolosa, Tours és Várna rendez, évente változó helyszínen - ismertették a szervezők. MTI [2024.03.02.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Hitel ajánlat 48 órán belül (Jelentkezze egyéb [2024.02.06.]

Hitel, pénzügyi segítség és kötvény egyéb [2024.02.02.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu