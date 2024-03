Power metal csata a Barba Negrában - Warkings koncerten jártunk

2024.03.02 – án három zenekar tette tiszteletét nálunk a power metal vonalon belül.

Az estét a német melodikus power metal zenekar, a Winterstorm nyitotta. A nem titkoltan északi metal hatásokat is zenéjében megjelenítő power metal csapat jó kis hangulatot varázsolt, megalapozva az este hangulatát. Az énekes megjelenése, és színpadi előadás módja engem egyszerre emlékeztet Michael Kiske és Geoff Tate énekesekre – ez szubjektív véleményem, lehet, ezzel egyedül vagyok. Mindenesetre a hangjában semmi kivetnivalót nem találni, illetve a zenészek is rendesen odatették magukat mind technika mind hangulat terén.

Második vendég a Dragony zenekar volt. Többször jártak már nálunk, nekem az osztrák csapat egy picit jobban világom. Ők is régi motorosok már a metal színtéren, akárcsak a Winterstorm csapata. Az énekes hosszú fekete bőrkabátjában Neo-t (Matrix) meghazudtoló módon száguldozott éneklés közben a színpadon, közben pacsizva az első sor rajongóival, ők is kellőképpen tovább korbácsolták a hangulatát a nagyérdeműnek.

Ezután kis szünet, majd az este főszereplői a Warkings tagjai álltak csatasorba.

Ugye ők álarcban vannak, nem lehet őket felismerni „civilben”, én egyébként tudom ki az énekesük – na, nem Morgana-ra gondolok, aki jól látható volt szabad szemmel is. Sőt hallható is, ahogy a halálhörgés ebből a vékony lányból férfiakat meghazudtoló erővel tört fel, majd éles váltással a legszebb lágy ének dallamok szólaltak meg torkában.



Szóval visszatérve „álarcos énekesünkre” (Amerikában ez egy létező műsor, és rock-metal énekesek is álruhába szoktak olykor bújni benne, haha), szóval, nem kaptam felhatalmazást, hogy kiadjam személy azonosságát, de annyit segítek találgatni, hogy nem rég járt nálunk a másik zenekarával.

Nevüket és megjelenésüket meg nem hazudtoló show-t hoztak nekünk, volt itt tűz, kalapács, démoni harcok, angyal, démon, halálhörgés, éneklés, csatába invitálás, minden mi szemnek, fülnek ingere.

A koncert kezdetén, miután berobbantak Odin gyermekei a színpadra, a színpad két végén a zenekar kopasz, szakállas papi és/vagy hentes ruhában megjelenő ceremónia mestere tüzet gyújtott egy-egy erre alkalmas fáklyatartó állványban, miközben a saját fáklyáját oda-vissza pörgette dobálta a színpadon cikázva. A harmadik dal környékén egy gigantikus úszógumira fektettek egy önkéntes jelentkező hölgyet, aki végig evezett eme alkalmatosságban a közönség tetején.

A nagyérdemű minden dalt vastapssal jutalmazott, illetve majdnem minden dalt kívülről énekelt a Barba Negra Blue teljes létszámmal.

Morgana hol hófehérbe burkolódzva angyal szárnyakkal, hol démoni fekete tollakkal jelent meg a színpadon, mindemellett a fehér kontaktlencse elég szigorú tekintetet adott hozzá a színpadi megjelenéséhez már önmagában is. A többiek természetesen koponya álarcokban zenéltek és csépelték a húrokat. A koncert háromnegyede táján felhívott az énekes két kisgyereket a színpadra, akik a jelenlévő közönség legfiatalabb tagjai voltak, (7-10 év körüli gyerekek).

Üdvözölte őket, hogy ők az új generáció zászlóvivőiként, akik már ilyen fiatalon metal zenét hallgatnak, és ennek a zenekar nagyon örül, remélik, kitart a lelkesedésük felnőtt korukig.

A ceremónia mester olykor bejött közénk a közönségbe, hol a hangulatot hergelve, hol videózva minket, ez a végén egy „circle pitben” teljesedett ki, amikor egy óriás kalapáccsal a kezében a közönség közepén teremve kezdte forgatni azt, és ennek ütemére óriási örvénylő tánc (vagy futkározás és/vagy pogó) alakult ki, ezzel megkoronázva az estét. Közben volt zászlólengetés, csápolva, kántálva éneklés, minden, ami kell.

Jó kis este volt, mindhárom zenekar legjobb formáját hozta nekünk.

A szervezésért köszönet a H-Musicnak!

Videók

Balázs Adrienn

Setlist:



Winterstorm:

1. The Final Rise

2. In Clarity

3. Future Times

4. Kings Will Fall

5. Cube of Infinity

6. Into the Light

7. (Unknown)

Dragony:

1. Gods of War

2. Lords of the Hunt

3. A.E.I.O.U

4. Battle Royale

5. If It Bleeds, We Can Kill It

6. Legends Never Die

7. Wolves of the North

Warkings:

Intro

1. The Last Battle

2. Never Surrender

3. Maximus

4. Hephaistos

5. Hellifire (with Morgana Le Fay)

6. Monsters (with Morgana Le Fay)

7. Warriors

8. To the King

9. Banners High

10. Deus Lo Vult

11. Odin's Sons (with Morgana Le Fay)

12. Heart of Rage (with Morgana Le Fay)

13. Ragnar

14. Fight

15. We Are the Fire

16. Sparta (with Morgana Le Fay)

Encore:

17. Spartacus (with Morgana Le Fay)

18. Gladiator (with Morgana Le Fay)

Outro

[2024.03.08.]