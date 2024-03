A Kék Pelikan visszafordítja az időt, és elhozza a Pesti Estet is Április 4-én érkezik a mozikba Csáki László első animációs filmje, a rendszerváltás idején játszódó, humoros, valós eseményeket feldolgozó, felnőtteknek szóló Kék Pelikan. A premier apropóján a filmet forgalmazó JUNO11 Distribution életre kelti a kilencvenes évek és az ezredforduló legendás programmagazinját – az egyetlen lapszám erejéig ismét olvasható Pesti Estet az eredeti szerkesztőség tagjai készítik. A lap egy egész generáció számára jelentett első számú tájékozódási forrást. A Kék Pelikan valós eseményeket feldolgozó, felnőtteknek szóló animációs film sok humorral és korabeli zenékkel, mely azt meséli el, hogy hogyan oldották meg okosba’ az utazást a ‘90-es évek vonatjegy-hamisító fiataljai. A hamis jegyek és ellenértékük gyakran a kor kultikus magazinjába rejtve kerültek „átadásra”, így merült fel a gondolat, hogy a film kommunikációs kampányához kapcsolódva több év kihagyás után ismét megjelenjen a Pesti Est. A lap 1992-ben indult Budapesten. Az ötletgazda Lang András két gimnáziumi barátjával, Melis Andrással és Müller Miklóssal igazi garázsvállalkozásba kezdett, hogy a gombamód szaporodó kulturális programok híre minél több emberhez jusson el, ingyen. A kezdetben szerény terjedelmű kiadvány hamar ismertté és közkedveltté vált, így 1993. május 1-jén már egész napos Pesti Est Fesztet tartottak az Egyetemi Színpadon. Az évtized végére a Pesti Est megkerülhetetlen tényezővé vált a Budapesten szórakozni és kulturálódni vágyók körében, a hetilap példányszáma meghaladta a százezret, és kiépült a vidéki Est-lapok hálózat is. A Pesti Est 2020-ban már teljesen megváltozott tulajdonosi háttérrel vált a pandémia áldozatává. A Kék Pelikán egyetlen alkalomra támasztja fel a kiadványt, amelyet a kilencvenes évek végén és a kétezres évek első felében a lapnál dolgozók állítottak össze Galambos Attila egykori főszerkesztő irányításával. Az akkori szerzők, szerkesztők egy része a mai napig a médiában dolgozik, így majdnem húsz egykori munkatárs vállalt szerepet az egyedi kiadvány létrehozásában. A lap egy egész generáció számára jelentett első számú tájékozódási forrást. „A jelenlegi szám egy igazi »akkor és most«: azon túl, hogy sorba veszi számos budapesti mozi, színház, kiállítótér aktuális programjait, és az olvasók figyelmébe ajánlja a legizgalmasabb új megjelenéseket, megidézi a kilencvenes éveket is a korszak legjobb filmjeire, zenéire, legendás helyeire vagy éppen divatjára emlékezve” – foglalja össze a kiadvány lényegét a JUNO11 forgalmazási koordinátora, egyben a Pesti Est újjáélesztésének ötletgazdája, Teszler Tamás. A 30 ezer példányban megjelenő kiadvány április 3-ától nemcsak a mozikban, a kiemelt szórakozóhelyeken és vendéglátó egységekben (mint például a Szabadság téri Aperitivo) lesz elérhető, de a Wolton keresztül a budapesti Wolt Market megrendelői, a Bolt taxik utasai, valamint a Cyberjump, az Elevenpark, a Laserpark, az Easy Art Space és a Light Art Múzeum látogatói is hozzájuthatnak egy-egy példányhoz a különleges kiadványból. A kiadó szeretné lehetővé tenni, hogy a Pesti Est megjelenése igazi közösségi élmény legyen, így várja azon régi és új elosztópontok (szórakozó- és vendéglátóhelyek, kiállítóterek, színházak, iskolák, stb.) jelentkezését, amelyek örömmel vennének részt a különleges kiadvány terjesztésében: a kekpelikanfilm@gmail.hu címen jelentkezők április 2-án 15 és 18 óra között vehetik át példányaikat a forgalmazó V. kerületi irodájában. A Kék Pelikan című egész estés animációs film írója és rendezője Csáki László, producere Felszeghy Ádám és Kázmér Miklós. Az operatőr Horváth Árpád, a vágó Szabó Dániel, a zeneszerző Tövisházi Ambrus és Preiszner Miklós. A film a Nemzeti Filmintézet támogatásával az Umbrella Entertainment produkciójában, Temple Réka koproducer szakmai támogatásával és a Cinemon Entertainment gyártásában készült. A Kék Pelikan a JUNO11 Distribution forgalmazásában április 4-étől látható a hazai mozikba. [2024.03.31.] Megosztom: