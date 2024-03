Peller Károly családi musicaljében debütál Kerényi Miklós Máté Márciusban két alkalommal is visszatér a RaM-ArT Színházba Peller Károly, Nyitrai László és Cseh Dávid Péter családi musicalje, a Misi mókus. A gyerekeket és felnőtteket egyaránt megszólító zenés darabban ezúttal új szereplőket is láthatnak a nézők, Gyurrriként és Kígyóként Szkáli Edina, míg Bumbaként Kerényi Miklós Máté lesz látható. A Misi mókust 2023. október 24-én mutatták be a RaM-Art Színházban, a premier óta eltelt hónapokban pedig számos eseménynek lehettek tanúi a nézők: megjelent a darab dalait tartalmazó CD, méghozzá különleges formában, hiszen a szereplők csaknem mindegyike énekel rajta, emellett beállt az előadásba a rendező, Peller Károly, és az érdeklődők részesei lehettek néhány szerepátvételnek is. Március 26-án ismét két új szereplőt köszönthet a közönség. Szkáli Edina, aki koreográfusként és rendezőasszisztensként vett részt az előadás létrehozásában, maga is számos alkalommal állt már színpadon akár táncosként, akár énekes-színészként. Most az egyik Gyurrri papagájként, és a mókusokra vadászó Kígyóként találkozhat vele a közönség. Bumba, a bátor majom szerepében is új szereplőt avat a csapat: Kerényi Miklós Máté örömmel vállalta, hogy Misi társául szegődjön a kalandjai során, így márciustól vele is találkozhatnak a RaM-Art Színházba látogató nézők. A színész, aki izgalmas kihívás elé néz, hiszen mindössze másfél hét áll rendelkezésére, hogy beálljon az előadás egyik kulcsszerepébe, először dolgozik együtt a Budapesti Operettszínházon kívül Peller Károllyal, akinek régi vágya válik valóra azzal, hogy kollégája csatlakozik a szereplőgárdához. „Már a darab születésekor felmerült bennem Máté neve, amikor a színészeken gondolkodtam, és nagyon bíztam benne, hogy egyszer be tud majd állni az előadásba. Most pedig, amikor alkalom adódott rá, felhívtam, és ő azonnal igent mondott” – meséli a rendező, aki izgatottan készül a március 26-i dupla előadásra. Jegyek A március előadások szereposztása:

március 26. 10:30

Misi: TARLÓS FERENC

Szajkó néni: KÉKKOVÁCS MARA

Bumba: KERÉNYI MIKLÓS MÁTÉ

Matróz, Kacifánt, Suta, Cirkuszigazgató: HORVÁTH DÁNIEL

Tanítónő, Lomha: SIMÉNFALVY ÁGOTA

Misi apukája, Gyurrri 1.: VÍGH GERGŐ

Misi anyukája, Pufi, Gyurrri 2.: PACSKÓ DORKA

Apa-pirra-soka-tir, Gyurrri 3., Matróz segéd, Muki: OLÁH BÉLA

Kígyó, Gyurrri 4.: SZKÁLI EDINA

Krokó, Sakál: BRAGA NIKITA

Mókusok, Gyurrrik, Fakír segédek, Cirkuszi artisták: ALBERT RÉKA, BAKI ESZTER, BÓNA GÁBOR, VÁRKONYI HÉD

Mókuska: KÓSI DALMA március 26. 14:00

Misi: CSEH DÁVID PÉTER

Szajkó néni: VÁGÓ ZSUZSI

Bumba: KERÉNYI MIKLÓS MÁTÉ

Matróz, Kacifánt, Suta, Cirkuszigazgató: HORVÁTH DÁNIEL

Tanítónő, Lomha: SIMÉNFALVY ÁGOTA

Misi apukája, Gyurrri 1.: TARLÓS FERENC

Misi anyukája, Pufi, Gyurrri 2.: PACSKÓ DORKA

Apa-pirra-soka-tir, Gyurrri 3., Matróz segéd, Muki: OLÁH BÉLA

Kígyó, Gyurrri 4.: SZKÁLI EDINA

Krokó, Sakál: BRAGA NIKITA

Mókusok, Gyurrrik, Fakír segédek, Cirkuszi artisták: ALBERT RÉKA, BAKI ESZTER, BÓNA GÁBOR, VÁRKONYI HÉDI, VÍGH GERGŐ

Mókuska: KÓSI DALMA