Kapcsolatok • Peter Srámek Ma este Peter Srámek élőben válaszol Folytatódik a Fáklya Rádió sikeres magazinja, amely a Cool-Túra névre hallgat. A következő adás május 9-én lesz, Biró Zsolt pedig Peter Srámeket látja vendégül. A kedves és mindig elegáns énekes örömmel fogadta el a felkérést, s biztosak lehetünk benne, hogy nagyszerű egy óra elé nézünk, csütörtök este 8 órától. A Vágsellyén született 30 éves fiatalember olyan komolyan gondolta a zenével való kapcsolatát, hogy a pozsonyi konzervatóriumban végzett 2015-ben végzett. Eleinte nem beszélt magyarul, ám mivel Zámbó Jimmy művészete nagy hatással volt rá, egyre több magyar szót ismert és értett meg, míg végül szinte tökéletesen elsajátította a nem éppen egyszerű nyelvünket. Hazánkban először a Rising Star című tv műsorban tűnt fel, ahol a legjobb 12 versenyző közé bejutva végül a dobogó legalsó fokára állhatott fel. Nem csak a zenei piac, hanem a bulvársajtó is felfedezte magának: örömmel és gyakran foglalkoztatták, sorra kapta a felkéréseket a kedves, mindig mosolygós fiatalember. A népszerű Csináljuk a fesztivált! című műsor nagy sikert hozott Peter Srámeknek, hiszen 2022-ben megnyerte, egy hatalmas magyar sláger előadásával: Korda György Lady N című dalát igazán hitelesen és szerethetően adta elő. Igazán jól állt neki ez a kortalan nóta, s láthatóan ő is élvezte az előadást. Ugyanebben az évben vélhetően egy álom is valóra vált Peter számára, hiszen A Király című filmsorozatban Zámbó Jimmy énekhangjaként szólalt meg. A feladatot olyan komolyan vette, és annyira tökéletesen szerette volna megoldani a szerepet, hogy közel másfél évig gyakorolta a dalokat: szerette volna, ha a csodaszép szerzemények minden akcentus nélkül adná elő. Ez azt is megmutatja, hogy nem csak kiváló és szorgalmas énekes, hanem roppant mód alázatos is. Peter Srámeket kedveli a közönség, egyre több rajongója van. Nem csoda, hiszen csodás hangja mellett igazán kedves fiatalember, aki mindig elegáns és mindig mosolyog. Magyarországon pedig úgy tűnik második otthonra lelt… Biró Zsoltnak, a Fályra Rádió csütörtök esti műsorvezetőjének biztosan kiváló beszélgetőpartnere lesz az énekes és sok-sok érdekességet tudhatunk meg róla és a szakmáról is. Hallgassátok a Fáklya Rádió Cool-Túra című adását május 9-én, este 8 órától www.faklyaradio.hu linkre kattintva, vagy akár nézzétek élőben a beszélgetést a twitch.tv/faklyaradio oldalon. Higgyétek el, most is hiba lenne kihagyni! [2024.05.09.]

