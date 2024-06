Sándor Péter a csillebérci rém bőrébe bújik Június végén dupla előadással zárja 2023/24-es évadát a Gyöngyösi Játékszín. A nagy múltú színházi közösség Fejes Endre és Presser Gábor klasszikusával búcsúztatja a szezont, a Jó estét nyár, jó estét szerelem Hatvanban, majd a bemutató helyszínén, Gyöngyösön lesz látható, Sándor Péter főszereplésével. A 70 éves amatőr színházi közösség, a Gyöngyösi Játékszín a tavalyi bemutatót követően 2024-ben ismét műsorára tűzte egyik nagy sikernek örvendő produkcióját, a Jó estét nyár, jó estét szerelmet, és egy négy állomásos turnéval köszöntik a nyarat. Az abonyi és az ózdi előadásokat követően a csapat még két alkalommal játssza a megtörtént esetet feldolgozó zenés drámát. Június 29-én a hatvani Liszt Ferenc Művelődési Házban, 30-án pedig a gyöngyösi Mátra Művelődési Központban kerül színre a mű. A darab alapjául szolgáló Fejes Endre-kisregény az egyik legismertebb magyarországi gyilkosság történetét veszi górcső alá: Szöllősi György, vagy ahogyan később hívták, a csillebérci rém, amikor szülőfalujában nem tudott érvényesülni, 1940-ben a fővárosba ment szerencsét próbálni. A megélhetési gondok, valamint a nők folyamatosan elutasítása arra késztette, hogy magas beosztású külföldi – hol lengyel, hol litván – üzletembernek adja ki magát, természetesen álnéven. Egyik alteregója, ahogyan a darabban is nevezik, Viktor Jarosinszki volt. A csalás működött, azonban új barátnőjének, Zólyomi Ilonának gyanús lett a viselkedése, lebuktatta, majd szakított vele. A férfi úgy döntött, bosszút áll: engesztelő ajándéknak küldött – később kiderült, hogy sósavval kevert – borral próbálta megölni a nőt. A terve kudarcba fulladt, azonban 1962-ben, miután a Siófokon megismert Sánta Ildikó visszautasította a közeledését, már nem volt ilyen óvatos. A 25 éves könyvelő megcsonkított testét pár nappal később egy kiránduló pár fedezte fel. Presser Gábor zenés drámájában a szerző négy nő történetén keresztül tárja a néző elé a Fiú tragédiáját, melynek aktualitására a Gyöngyösi Játékszín előadása is rávilágít. Viktor elfogadásra vágyik, és ki akar emelkedni a többi ember közül, ezt pedig úgy tudja elérni, ha másnak adja ki magát, mint aki valójában. A jelenséggel a 21. században is naponta találkozni, hiszen a folyamatos internetes jelenlét lehetővé teszi, hogy az emberek a külvilág felé egy idealizált, vágyott életet és énképet mutassanak, amely sokszor nincs összhangban a valósággal. Habár maga a valós eset is nagy visszhangot váltott ki a médiában, a darab az elmúlt évtizedekben igazi klasszikussá vált, amely annak ellenére, hogy nem hagyományos értelemben vett musical, bővelkedik slágerekben: elég, ha csak a Kicsi görögre, vagy az Átkozott életre gondolunk, melyek a mai napig népszerűek a zenés színházat kedvelők körében. A június végi előadásokra visszatér a tavalyi bemutatóhoz vendégművészként csatlakozó Sándor Péter, Honthy- és Gundel Művészeti Díjas színművész. A darabot Gyurosovits-Petheő Csilla, a Gyöngyösi Játékszín vezetője rendezte. A produkció június 29-én Hatvanban, június 30-án pedig a bemutató helyszínen, Gyöngyösön kerül színre. Jegyvásárlás Fotó: Benei László / Gyöngyösi Játékszín [2024.06.26.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2024.06.20.]

SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2024.06.18.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu