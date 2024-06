A Health Budapesten is bemutatja új albumát A Los Angeles-i industrial-rock zenekar, a Health éppen csak lelépett a Budapest Park színpadáról, ahol a Bring Me The Horizon vendégeként játszottak, máris bejelentette őszi budapesti koncertjüket, ugyanis október 26-án önállóan is visszatérnek, hogy az A38 Hajón mutassák be Rat Wars című friss albumukat. A Health új albuma, a Rat Wars pályafutásuk leghevesebb, mégis legsebezhetőbb lemeze. Valahogy azonban még stimmel is, hogy egy ilyen brutális dalgyűjtemény egyben a zenekar legátfogóbb művészi állásfoglalása is legyen. Aprólékosan felépített, agresszív részletek ütköznek fájdalmasan személyes vallomásokkal és egy furcsa, vad kegyelem párosul a jeges akasztófahumorral… meglepő módon mindez mégis pokolian szórakoztató. A Rat Wars albummal a zenekar olyan úttörőnek számító keményzenei előadók sorába lépett, mint a Nine Inch Nails és a Ministry, akik újrarajzolták a metal, az elektronikus zene és a popzene közötti határokat. Emellett közvetlenül szól a csapat a fiatal, lelkes, online szubkultúrájához is. Ez lehet a The Downward Spiral azok számára, akiknek legalább két monitoruk van otthon és D-vitamin hiányuk. A Rat Wars megragadja mindazt a dühöt és ambíciót, amire az eddigi lemezeik során törekedtek. Ez a legmerészebb állásfoglalásuk a mai élet őrületéről és ízléstelenségéről. A L.A. belvárosi zajszcéna mámoros mocskában született zenekar tagjai Jake Duzsik énekes-gitáros, John Famiglietti basszusgitáros-producer és BJ Miller dobos megosztónak szánták formációjukat, amikor dalok puszta töredékeit szelték ki a visszapörgetett gitárpedálokból. De a 2009-es Get Color megjelenésekor már mindenki tudta, hogy ez a banda valami más. Olyan világméretű fesztiválokon játszottak már, mint a Coachella és a Primavera Sound, majd egy rövid kitérő után, - amikor a Rockstar játékok úttörőjének számít Max Payne 3 című játékához szereztek zenét - 2015-ben visszatértek a régóta várt Death Magic-kel. Ez a lemez már teljes mértékben kihasználta a digitális eszközöket, beoltva zenéjükbe a sikító zajokat és avantgárd hangzásvilágukat. Az album a rajongók új generációja számára vált belépőponttá, és ugyanolyan könnyen talált közönségre a goth klubokban, mint az otthoni produceri stúdiókban. A 2019-es VOL4: A Slaves of Fear albummal a keményzene rajongóit már az ambient melankóliába és a hip-hop ütemekben feloldódó trash riffjeivel nyerte meg magának a zenekar, míg a lezárások alatt megjelenő, kétrészes DISCO4-gyel teljes mértékben körüljárták a kollaboratív dalszerzést a metal, a rap, az elektronika és az indie-rock különböző területeiről érkező társaikkal. Ez a hosszú és szándékosan szokatlan karrierív végül a Rat Wars-ban egyesült, amelyet október 26-án nálunk is bemutatnak az A38 Hajón. Jegyek [2024.06.28.] Megosztom: