Alan Walker elhozza fantasztikus Walkerworld vidámparkját Budapestre is! A norvég Ina Wroldsennel közös Barcelona sikeres megjelenését követően Alan Walker, a világhírű DJ és elektronikus zenei alkotó bejelentette nagyszabású európai turnéját, amely 2025 márciusában indul. Walker az első délkelet-ázsiai Walkerworld turnéja befejezését követően sem mutatja a lassítás jeleit, hiszen az egész kontinensre kiterjedő európai turnét jelentett be 2025-re. A turné délkelet-ázsiai/kínai szakaszán már több mint 60 000 ember látta ezt a csodálatos show-t, a turné szeptemberi indiai szakasza pedig, amely 10 városában lesz látható, a legnagyobb turné Indiában, amit nemzetközi művész valaha végez vitt az országban. És most végre Alan elhozza magával ragadó Walkerworld vidámpark koncepcióját az európai kontinensre is. A turné Barcelonában indul, ahol Alan először játszik pályafutása során, 2025. március 6-án a híres Razzmatazz Klubban hallhatja a kedvenceit a közönség, exkluzív újdonságok mellett. Onnantól kezdve Alan bejárja Európát, megállva a kontinens legnagyobb városaiban, hogy egy rendkívüli arénaélményt adjon a rajongóknak. 2025 egyébként is különleges év Alan Walker számára, mivel ekkor lesz az első slágerének, a Faded 10 éves évfordulója, így a fellépéseken számítani lehet az azóta eltelt utazás megünneplésére is. A turné 14 éjszaka alatt 11 országot érint, olyan arénákkal, amelyek a világ legikonikusabb helyszínei közé tartoznak. A turnén különleges vendégek felbukkanása is várható, érdemes figyelni a további bejelentésekre... Alan Walker fantasztikus showjával 2025. március 12-én lesz látható a Budapest Arénában! Ez a bejelentés Alan Walker rendkívül mozgalmas időszakában történik, most jelenik meg Unsure című dala Kylie Cantrall Disney-sztárral , miközben nemrég adta ki a Barcelona-t Ina Wroldsennel. A zenei vonalon kívül azonban Alan minden eddiginél elfoglaltabb a Walkerworld Creator Games bejelentésével és elindításával. A WCG egy rajongóbarát és innovatív kezdeményezés, amelyben meghívja legnagyobb támogatóit a Fortnite-on belüli Walkerworldbe, ahol azután relatív alkotásokat és tartalmakat mutathatnak be Alan számára, amelyekkel interakcióba léphet. Ehhez négy, 10.000 dolláros pénzjutalmat is felajánl Alan, amelyet a rajongók szavazata szerinti legjobb alkotásoknak ítélnek oda. Mindemellett, az online alkotók között Alan minden városra körbenéz egy-egy helyi művészt keresve. Így a #WCG24 használatával bárkinek lehetősége nyílhat színpadra lépni több ezer rajongó előtt! A teljeskörű jegyértékesítés júniuss 28-án 10 órakor indul a livenation és a funcode oldalakon keresztül. [2024.06.28.] Megosztom: