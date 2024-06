A Night Verses lesz Plini előzenekara Budapesten A Night Verses rajongókra jó idők járnak, az instrumentális trió ugyanis idén nyáron PLINI vendégeként is tiszteletét teszi Budapesten, augusztus 22-én, az A38 Hajón. Az amerikai Night Verses experimentális instrumentális trió, akik idén tíz év után játszanak ismét Budapesten a Tool előtt. A magyar rajongók azonban örülhetnek, ugyanis a kihagyott évekért idén bőven kárpótolja őket a zenekar, ugyanis augusztusban PLINI vendégeként is hallhatjuk majd őket. A zenekar 20212 óta aktív, jellegzetes progresszív-rock elszállásaikról ismertek, eredetileg énekes felállásban kezdték, 2018-as From The Gallery of Sleep című lemezüket azonban már énekes nélkül vették fel. A banda új albumával azonban minden aggodalmat sikeresen eloszlatott Douglas Robinson távozásával kapcsolatban, bemutatva, hogy énekhang nélkül is kimagasló anyagot tudnak letenni az asztalra. Új albumukkal bár alaposan megváratták a rajongókat, idén március 15-től azonban teljes egészében hozzáférhetünk az Every Sound Has A Color In The Valley Of Night dalaihoz is. A lemezen Justin Chancellor, a Tool basszusgitárosa is közreműködött. Így az instrumentális progresszív rock kedvelői igazi ínyenc estére számíthatnak augusztus 22-én, az A38 Hajón, ahol a „világ jelenlegi legjobb prog gitárosának” kitüntetett PLINI-t és a Night Versest is meghallgathatják. Jegyek [2024.06.22.] Megosztom: