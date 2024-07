Ismét Budapesten a Youtube legőrültebb metal feldolgozás csapata Augusztus 3-án érkezik ismét Budapestre a Frog Leap, vagyis a norvég youtuber, Leo Moracchioli zenekara. Leo youtube csatornájának több mint 4,7 millió feliratkozója van, és 1,3 milliárd alkalommal nézték meg a videóit. És hogy miről szólnak ezek a videók? Leo elsősorban közismert pop-rock dalok feldolgozásait tölti fel, csak éppen egy őrült tempójú, hangos, technikás, és eléggé vicces metalnótákká átalakítva. A legnépszerűbb klipje Adele Hello című dala alapján készült. A Toto Africa című klasszikusában Hannah Boultonnal énekel együtt. Az újabb dalok közül pedig a Sweet Home Alabama az egyik legnépszerűbb. Leo a dalokat digitális album formában is kiadja, a 46.-at (ez nem vicc) megvásárolhatjuk a weboldalán. És persze most élőben is ismét találkozhatunk vele: augusztus 3-án a Barba Negrában játszanak. Bár a videókon Leo sokszor egymaga kezeli az összes hangszert, a turnéra természetesen zenésztársakkal indul, így színpadra lép Hannah is, és a néhány klipből már ismert gitáros, Rabea Massaad. Basszusgitáron Erik Torp játszik, a dobok mögé pedig Truls Haugen ül be. És a „nyuszi” is ott lesz. Nagyjából erre lehet számítani. a Concerto Music bemutatja:

2024. augusztus 3., szombat 18 óra

Budapest, Barba Negra

Frog Leap koncert

Belépő: július 31-ig 11.500 Ft, utána 14.500 Ft

[2024.07.24.]