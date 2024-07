Ivan & The Parazol lemezbemutató koncert az Akvárium Klubban Az Ivan & The Parazol ősszel jelenteti meg legújabb, Belle Époque című stúdióalbumát, amelyet október 25-én az Akvárium Klubban hallhat a közönség élőben először. A srácok már ötször megtöltötték az Akvárium Klub nagytermét, így érdemes hamar bebiztosítania a helyét annak, aki elsők közt hallaná az új dalokat. Az Ivan & The Parazol tavaly lezárta ötödik nagylemeze, a Budai Pop koncertkörútját, majd elvonultak saját stúdiójukba, hogy megírják új lemezüket. Az album különlegessége, hogy a produceri munkákat ezúttal a banda gitárosa, Balla Máté végezte, akinek ez a debütálása producerként és a zenekar szerint most találták meg a legeredetibb hangzásukat. Az album hangulata stadionrockot idéz, tele szintikkel, hatalmas riffekkel és kegyetlenül zakatoló ritmus szekcióval. A rajongók a június elején megjelent Dancer képében pedig már kaphattak némi ízelítőt is az új anyagból. A Belle Époque lemezbemutató koncertjén, október 25-én az egész új lemez elhangzik majd, de természetesen a régi slágerek sem maradnak ki, mint a Take My Hand, a Megnyitod a szíved vagy a Mást Vártam. Az Ivan & The Parazol koncertjei igazi mámoros rock and roll bulik, egyszerre csatornázzák be a ’60-as, ’70-es évek energiáit és a mai korszellem mindent vivő attitűdjét, így nem csoda, hogy már legalább ötször megtöltötték az Akvárium Klub nagytermét és népszerű fellépőik a fesztiváloknak és az európai kluboknak is. Jegyek [2024.07.25.] Megosztom: