Baby Lasagna Budapestre is elhozza virális slágereit

Baby Lasagna idén tavasszal tűnt fel az Eurovíziós Dalfesztiválon, ahol a Rim Tim Tagi Dim című számmal virális sikereket ért el, a versenyen pedig második helyezettként végzett. Baby Lasagna dalai nemcsak szórakoztatóak, de a felszín alatt a korosztálya problémáival is foglalkozik. Baby Lasagna jövője több, mint fényesnek ígérkezik, március 31-én pedig az Akvárium Klubban élőben is bulizhatunk dalaira.

A Baby Lasagna, Marko Purisic zenei projektje, amely azon dalszerzői igényből született, hogy olyan művészi kifejezésmódot találjon, amely lehetővé teszi számára, hogy szigorú műfaji korlátok nélkül írjon és adjon elő zenét. Baby Lasagnával Marko végre megtalálta azt a rést, amelyen belül összeegyeztethetetlen műfajokat kombinálhat és új hangzásokat hozhat létre, amelyek egyszerre frissek és izgalmasak. Zenéjét először 2023 végén mutatta be a nagyvilágnak IG Boy és Don’t hate yourself, but don’t love yourself too much dalaival, majd 2024 első felépben a Rim Tim Tagi Dim című számmal világszinten is teljesen berobbant.

A dallal februárban megnyerte a horvát Eurovíziós dalválogatót is, majd májusban második lett a Svédországban megrendezett Eurovíziós Dalfesztiválon, ahol a rajongoktól messze a legtöbb nyilvános tévés szavazatot kapta. A dal mára átlépte a 35 milliós lejátszást Spotify-on és elidőzött az Egyesült Királyság, Németország és Ausztria top 40-es slágerlistáin is. A fenomenális Eurovíziós szereplés után Baby Lasagna története szupergyorsan beindult: globális lemezszerződést kötött a Polydor / Universal Germany-vel, egy nap alatt három stadion koncertre adta el jegyeit Zágrábban, és számos koncertet adott azon is túl hazájában és a Balkánon. Baby Lasagna jövője igen fényesnek tűnik, jövőre már 60 lekötött koncert várja, június végén érkezik az új dala, jövő télen pedig a debütáló albuma is. Mi pedig március 31-én élőben is hallhatjuk szórakoztató dalait az Akvárium Klubban.

[2024.06.28.]