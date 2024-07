A Brit Floyd 9 év után visszatér Budapestre vadonatúj, elképesztő showjával A Brit Floyd 2024-ben visszatér P·U·L·S·E előadásával, az eddigi legnagyobb és leglátványosabb produkciójukkal, amely a Pink Floyd legendás utolsó, Division Bell turnéjának hű újraalkotása, lenyűgöző lézer- és fényshow-val, az ikonikus kör alakú képernyővel, a felfújható figurákkal és kiegészítőkel. A 2 és fél órás műsor olyan klasszikus dalokat tartalmaz a Pink Floyd csodálatos életművéből, mint a Dark Side of the Moon, The Wall, Wish You Were Here, Animals, The Division Bell, vagy a Meddle. 1994-ben az eredeti Division Bell turné a rockzene történetének legnagyobb bevételét produkáló koncertkörútja volt, több mint 5 millió ember látta 68 városban, és a rocktörténelem egyik legbefolyásosabb bandájának figyelemreméltó fináléjának bizonyult. Ezeket a klasszikus Pink Floyd dalokat a színpadon az a zenészcsapat kelti életre, amelyet a közönség már világszerte tisztel és megszeretett az évek során, a gitáros/énekes és zenei rendező, Damian Darlington közreműködésével, aki pályafutása során több mint 2500 Pink Floyd zenével kapcsolatos koncertet adott már. A zenekarban szerepel még Ian Cattell, Edo Scordo, valamint a kanadai Idol győztes Eva Avila és az összes nagyszerű zenész, akik az elmúlt évtized során csatlakoztak a Brit Floyd tagságához. A 2011 januári, liverpooli indulása óta már több mint 1000 fellépést produkáló Brit Floyd többször is körbejárta a világot, teltházas turnékkal Európában, Észak-Amerikában, Dél-Amerikában, Ázsiában és a Közel-Keleten, és koncerteket adott a világ leghíresebb helyszínein, köztük a tekintélyes londoni Royal Albert Hallban; a félelmetes Red Rocks Amphitheatre-ben Denverben; a történelmi görög színházban Los Angelesben és a New York-i Radio City Music Hallban Manhattanben. A Brit Floyd show jelenséggé vált, amelyet széles körben a világ legnagyobb rock tribute élményeként tartanak számon! Ez a csodálatos előadás pedig Budapesten is látható lesz, 2024. november 8-án a Barba Negrában! Jegyek [2024.07.16.] Megosztom: