A Sum 41 utolsó turnéja Budapestet is érinti!

A Sum 41 a 2000-es évek egyik legmeghatározóbb pop-punk zenekara tavaly úgy döntött befejezik a közös zenélést és a rajongóktól egy ütős dupla lemezzel és az eddigi legnagyobb turnéjukkal búcsúznak. A Sum 41 szerencsére a magyar rajongóktól is elköszön utolsó turnéján, így mindenkinek ott a helye 2024. november 12-én a Budapest Arénában.

A Sum 41 sosem akart beilleszkedni. Nem foglalkoztak vele, nem is próbálták. Ehelyett erőteljesen és lendületesen indultak útnak jellegzetes stílusukkal, amelyet pop-punk énektémák és kemény, heavy metal profizmus jellemzett. Ennek eredményeképpen a Sum 41 páratlan képet hozott a populáris kultúrába a TRL MTV – Total Request Live – századfordulós uralmától kezdve egészen a When We Were Young Fesztiválon bemutatott mámoros fellépésükig. Egy év leforgása alatt kérte fel őket Iggy Pop együttműködésre – így született a Little Know It All című dal – és tisztelegtek a Metallica előtt egy kirobbanó koncerttel az MTV Icon felkérésére. Zenéjük végigsöpört a nagy filmes franchise-okon is, a Pókembertől kezdve az Amerikai pitén át a Hajrá Csajok!-ig.

Igazi mesterhármast hoztak össze a platina státuszt elért All Killer No Filler (2001), az arany lemezes Does This Look Infected? (2002) és a szintén arany Chuck (2004) - mára már klasszikusnak számító - lemezekkel. A srácok kitartottak a második évtizedben is és a 13 Voices (2016), valamint az Order In Decline (2019) albumokkal bebizonyították, hogy ugyanannyi erő és energia van bennük, mint korábban. A Slant Magazine az utóbbi anyagot “pokolian szórakoztató utazásként” jelllemezte, míg a GQ üdvözölte, hogy a “zenekar végigcsinálta az utat visszafelé”. 15 millió eladott lemezzel, két Juno-, és egy Kerrang!-díjjal, valamint egy maroknyi Alternative Press Music Awards és Grammy-jelöléssel is büszkélkedhetnek a mindenhol zsúfolásig megtelt koncerttermek mellett, a zenekar most mégis úgy döntött, hogy egy utolsó nagy durranással elbúcsúznak – a saját feltételeik szerint.

A szabályokat és az elvárásokat figyelmen kívül hagyva, ismét az ösztöneikre hallgatva a zenekar - Deryck Whibley (ének, gitár), Dave Baksh(gitár), Jason McCaslin (basszusgitár), Tom Thacker (gitár) és Frank Zummo (dobok) – egy szenvedélyes záró kinyilatkoztatással búcsúzik a Heaven :x Hell című dupla lemez formájában. A Heaven 10 számnyi vicsorgó, nagy energiájú pop punk dalt tartalmaz, míg a Hell 10 heavy metal himnuszból áll, melyeket heves szólók és ütős riffek fűszereznek. Nagyszerű, tökös, az eddigi legmerészebb és legjobb munkájuk.

A Heaven :x Hell című albummal a zenekar most az eddigi legnagyobb turnéjára indul, és a körút európai részét több, mint 35 000 rajongó előtt zárja majd a teltházas Paris La Défensa Arénában a francia Nanterre-ben. A turné jócskán belenyúlik majd 2025-be is, így a zenekar a csúcson távozhat.

,,Imádom a Sum 41-et, azt, amit elértünk, amit elszenvedtünk, és hogy mindenen keresztül kitartottunk egymás mellett, ezért is akarom abbahagyni" – mondja Deryck. ,,Annyiszor volt már olyan, hogy feloszolhattunk volna. Valamilyen okból kifolyólag mégis kitartottunk. Büszke vagyok erre. Itt a megfelelő idő arra, hogy elbúcsúzzunk. Minden energiámat arra fordítom, ami előttem áll. Ez lesz életünk legnagyobb turnéja, és azt akarom, hogy ez legyen a legjobb show, amit valaha csináltunk. Ennyi."

A Sum 41 zenekarként utolsó koncertjét Magyarországon a Budapest Arénában adja 2024. november 12-én, a Neck Deep társaságában.

Jegyek

[2024.06.28.]