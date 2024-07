Duplázik az Akvárium Klubban Marcus & Martinus

Az egypetéjű testvérpár alkotta norvég pop-duó jövő márciusi budapesti koncertjére már el is keltek a jegyek, a rajongók nagy örömére pedig a zenekar új koncertdátumot hirdetett 2025. március 17-re, hogy senki se maradjon le a fellépésükről az Akvárium Klubban.

A sikeres zenészek noha csak 22 évesek, tavaly már a 10 éves színpadi jubileumukat ünnepelték, az év elején pedig nagy sikerrel keltek útra „We Are Not The Same”-re keresztelt arénaturnéjukkal Skandináviában. Marcus & Martinus most készen áll a folytatásra, hogy Európa többi részén is megismerjék rajongóikat. A "We Are Not The Same Tour" abszolút csúcspontot ígér a pop-duó minden rajongója számára: lenyűgöző show-ra számíthatnak, amelyek megmutatják Marcus & Martinus dinamikus színpadi jelenlétét és páratlan tehetségét.

Első budapesti koncertjükre jövő márciusában kerül sor, amelyre a rajongók több, mint fél évvel a buli előtt elkapkodták a jegyeket, így a zenekar úgy döntött duplázik Budapesten és március 17-re új koncertdátumot hirdettek meg. A második dátumra a jegyek már kaphatók.

Marcus & Martinus tízévesen kezdte karrierjét a norvég "Melodi Grand Prix Junior" versenyen, és azóta már Európa nagy részén sikeres előadóként vannak jelen. 2015-ben Marcus & Martinus kiadta debütáló albumát "Hei" címmel, amely Norvégiában rögtön az első helyre kúszott fel. A 2016-os "Together" és a 2017-es "Moments" című albumokat további number one slágerek követték Norvégiában és Svédországban is.

2017-ben megnyerték a Nickelodeon Kids' Choice Awardot a "Kedvenc zenei sztár: Norvégia" kategóriában. Ezekben az években Jason Derulo előzenekaraként léptek fel, kétszer perceken belül eladták az összes jegyet a Globen-ben és felléptek a 2016-os Nobel-békedíj ünnepségen is Oslóban. "Elektrisk" című daluk tartja minden idők legtöbbet streamelt norvég dalának rekordját. Ez a közösségi csatornákon több százmillió lejátszást és elkötelezett rajongókat eredményezett számukra világszerte. Európai turnéjuk előtt Marcus & Martinus részt vett az "Eurovision Song Contest 2024" svédországi versenyén az "Unforgettable" című slágerükkel, amely a legújabb albumukon is szerepel. A pop-duó nagy fölénnyel nyerte meg a svéd előválogatót, a dal pedig azonnal felkerült a Spotify és az Airplay listákra a skandináv országokban. Az "Unforgettable" című elektro-pop dal, amelyet a két 22 éves norvég Jimmy "Joker" Thörnfeldt, Joy Deb és Linnea Deb slágergyárosokkal közösen írt, egy femme fatale-lal való felejthetetlen találkozásról szól.

Marcus és Martinus története olyan, mint egy modern tündérmese. Két fiúnak egy kis norvégiai faluból sikerült meghódítania a világot a zenéjükkel. Példaképül szolgálnak a fiatalok számára, és megmutatják, hogy bármi lehetséges, ha követed az álmaidat. És nem hagyják abba az álmodozást: folytatni akarják a zenélést, bejárni a világot és megosztani a zene iránti szenvedélyüket a rajongóikkal.

