Az izgalmasan sokoldalú Kiss Barna újdonságokkal jelentkezett

Kiss Barna, a Pataky Művek, a Villon trió és a Nemadom fel együttesek szólógitárosa új zenekart alapított, amely a Kiss Barna CREW nevet viseli.

A zenekar megalakulásának történetéről Kiss Barna így nyilatkozott:



"Lett egy új zenekarom. Csak úgy magától. Vagy magunktól. Legénységet toboroztam egy alkalmi "ingyen-fellépéshez", s mivel a VILLON TRIÓ-sok közül volt, aki nem ért rá, s olyan is, akinek nem volt kedve ingyen muzsikálni, ott találtam magam a próbateremben olyan arcokkal, akikkel előtte még nem találkoztam. Ezután kiderült, hogy nem csak tudnak, hanem nagyon szeretnek is zenélni. A koncert után már épp szerteszéledtünk volna, amikor az is kiderült, hogy szívesen játszanák az új dalaimat."

Az új zenekar első videóklipje, "ELMENNI JÓ" című dalukhoz, már elérhető a következő linken: ELMENNI JÓ videóklip.

Kiss Barna zenei pályafutása

Kiss Barna hosszú és sokoldalú karrierje során számos zenekarban és projektben részt vett:

[2024.07.28.]