Szegedre jön a svéd Rihanna Vadiúj, idén napvilágot látott lemezével érkezik a Tisza-partra augusztus 28-án, a legnagyobb hazai nyárzáró fesztivál nyitónapján Zara Larsson, így a Coca-Cola SZIN látogatói hallhatják először Magyarországon élőben a svéd világsztár ’Venus’ című albumának dalait és persze a korábbi nagy slágereket is. Már a Szegedi Ifjúsági Napok első napján elszabadulhatnak a táncos energiák, hisz a svéd világsztár, Zara Larsson elhozza Szegedre legújabb lemezének dalait. A ’Venus’ az énekesnő negyedik albuma, ami remek példája a „szuper szórakoztató” popzenének. Táncolható dalok, egy igazán jó zenei gyűjtemény – mondta Zara még az album megjelenése előtt. Zara Larsson 10 éves volt, amikor hirtelen hatalmas népszerűség szakadt a nyakába, megnyerte ugyanis a Got Talent svéd változatát. A Céline Dion dal, mellyel elvitte a pálmát olyan hatalmas siker lett, hogy lemezre is került és hetekig kirobbanhatatlan volt a svéd slágerlistákról. 2015-ben az év egyik popslágerét dobta a köztudatba, a Lush Life folyamatosan ömlött a rádióból, a YouTube-on már több, mint 840 millió megtekintésnél jár, 24 ország slágerlistájára került fel és a Spotify-on közel 1,5 milliárd streamelésnél tart. Nagy kollaborációk is fűződnek a nevéhez, így Never Forget You MNEK-kel, a Girls Like Tinie Tempah-val vagy a This One’s for You David Guettával és persze megérkezett a Clean Bandit-tel elkészült Symphony, ami nagy rádiós siker lett itthon is. Zara Larsson – akit a Times beválogatott a legbefolyásosabb tinik közé, és felkerült a Forbes 30 legbefolyásosabb 30 év alattiak listájára is – a szintén svéd ABBA egyik slágerét is rendszeresen műsorára tűzi, minden bizonnyal a SZIN-en is elhangzik majd a Lay All Your Love On Me. És persze a legújabb album, a ’Venus’ slágerei is sorjáznak majd, köztük az első kislemezdal a Can’t Tame Her, ami a hazai rádiós toplistára is felkerült.



Lényeg a lényeg, hogy hatalmas bulira számíthatunk a színpadi jelenségként és elképesztő énekesként is szerethető pop-bomba koncertjén a Tisza-parti fesztiválon, ahol természetesen lesz még produkció bőven, hisz a hazai pop-rock-hip-hop szcéna java mellett jön Armin Van Buuren és Kamrad is és a Coca-Cola SZIN-en zárja a nyarat majd Azahriah is. [2024.08.04.]