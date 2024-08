Vadász Zsolt Operett Tehetséggondozó Program indul A Kálmán Imre Marica grófnő című operettjének 100. évfordulójára készült A Mester és Marica 2024. augusztus 15-i, a Benczúr Kerti Esték keretében tartott előadása előtt jelentette be a Gyönyörű Az Én Hazám Alapítvány a Vadász Zsolt Operett Tehetséggondozó Program elindulását. A 2024. június 21-én tragikusan elhunyt Vadász Zsolt nem csak Tasziló szerepét játszotta és énekelte A Mester és Marica előadásban, hanem ötletgazdája, kreatív producere is volt a szcenírozott koncertnek, melyben a Marica grófnő összes dala elhangzik, illetve egy keretjáték keretében maga Kálmán Imre emlékezik vissza a darab születésére, életére, munkásságára. Az előadást a Vadász Zsolt által jegyzett Gyönyörű Az Én Hazám Alapítvány hozta létre a Petőfi Kulturális Ügynökség támogatásával. A produkció szereplői a Benczúr Kerti Estéken tartott első nyilvános budapesti előadást Vadász Zsolt emlékének szentelték – és bejelentették, hogy a 2024 / 2025-ös színházi évadtól a Gyönyörű Az Én Hazám Alapítvány keretében, az Artist Center Agency szervezésében elindítják a Vadász Zsolt Operett Tehetséggondozó Programot, melynek hármas célja van. Elsőként a csodálatos bonviván emlékének és örökségének ápolása, valamint új, klasszikus operett-előadások és koncertek létrehozása, de legfőképpen fiatal tenoristák, operett bonvivánok pályájának segítése. A produkció főszereplői, Szendy Szilvi, Peller Károly, Laki Péter, Dézsy Szabó Gábor, élükön Lukács Anita primadonnával, Vadász Zsolt özvegyével, egyetértettek abban, hogy legmegfelelőbben fiatal, az operett műfaja iránt elkötelezett tenoristák patronálásával viszik tovább a Vadász Zsolt által képviselt bonviván karaktert. A művészek és a háttércsapat ének- és színészmesterség órákkal, fellépések szervezésével, PR-marketing támogatással szeretné a pályakezdő művészeket segíteni. Kezdeményezésükhöz azonnal társult a Benczúr Kerti Estéknek helyet adó Benczúr Ház Kulturális Központ, valamint nemzetközi tapasztalataival és kapcsolataival az ügy mellé állt Kálmán Yvonne, a Marica grófnő komponistájának, Kálmán Imrének Mexikóban élő lánya. A Vadász Zsolt Operett Tehetséggondozó Programra pályakezdő művészt, tenoristát bárki jelölhet, minden évben október 24-éig, a Magyar Operett Napjáig, Kálmán Imre születésnapjáig. Ezek után a kiválasztott művészekkel folyamatosan foglalkozik az Alapítvány, és minden téren segíti pályájukat. Jelentkezni és jelölni az Artist Center Agency Facebook oldalán lehet, üzenetben. A Gyönyörű Az Én Hazám Alapítvány saját operett előadásain is fellépési lehetőséget biztosít majd a fiatal művészeknek, illetve jelenleg több magyarországi színházzal is tárgyal, melyek a jövőben részt vesznek a tehetséggondozó programban és Vadász Zsolt emlékének ápolásában. Fotó: 4K Media Studio [2024.08.27.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2024.08.29.]

