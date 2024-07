At Night I Fly: The Sacrificial Lamb - dal- és klippremier az ősszel érkező második nagylemezről Szeptember 20-án jelenik meg a magyar progresszív rock/metal csapat, az At Night I Fly új albuma, a collision/fusion/division. A zenekar előző albumához - Mirror Maze (2019) - hasonlóan az új kiadvány is egyfajta tematikus antológia - a dalok ezúttal a párkapcsolatok pszichológiai kérdéseit járják körül, mely témához kapcsolódva a "The Sacrificial Lamb" a kapcsolaton belüli erőszakról, a gyermekkori traumák felnőttkori megismétlődéséről, valamint a vallási köntösbe csomagolt abuzív és nárcisztikus viselkedésről szól. "Ütközés, összefonódás, szétválás: minden dal egy kapcsolat történetét meséli el, néhol saját tapasztalatból, máskor mások történetei alapján. Megjelenik a teljes odaadás, a nárcisztikus elnyomás és a tévutak, a ragaszkodás és a búcsú, az elveszettség és az újrakezdés. Ilyen módon a témák túlmutatnak a boldogan éltek, míg meg nem haltak sztereotípiáján és olyan élethelyzeteket is bemutatnak, amik sokszor a külső szemlélők, vagy akár a kapcsolat szereplői számára is láthatatlanok" - magyarázza Bátky 'BZ' Zoltán énekes. A collision/fusion/division dalait alapvetően ismét Horváth András Ádám gitáros és BZ énekes írta, de ezúttal a zenekar többi tagja is hozzátette ötleteit néhány dalhoz. A felvételek gerince András produceri felügyelete mellett, a Transparent Sound stúdióban készült, további felvételeket, a keverést és a mastert pedig Hidasi Barnabás (HL Studio) készítette.



"A munka során ismét a maximumra törekedtünk, és igyekeztünk zenei palettánk legszélesebb spektrumát megmutatni. Így az epikus, filmzenei hangulatoktól, az eddigi legkeményebb At Night I Fly dalon át eljutunk egy egy szál akusztikus gitáros dalig is. A lehető legtöbb ránk hatással lévő zenei stílust felsorakoztatva, az eddigi legkomplexebb, mégis egységes zenei világot mutató anyag jött létre, amire nagyon büszkék vagyunk. Ezt a sokszínűséget vendég vokalisták, egy nyolcfős énekkar és a Netflix, HBO sorozatok és blockbuster mozik zenéiben rendszeresen közreműködő Budapest Art Orchestra 24 tagú vonóskara erősíti. Utóbbit Pejtsik Péter, az After Crying alapítója vezényli, aki ezúttal segítségemre volt a vonós hangszerelések elkészítésében is" - sorolja Horváth András Ádám. At Night I Fly:

Bátky 'BZ' Zoltán - ének, vokál (After Crying, Wall Of Sleep, Wendigo, Stonehenge)

Horváth András Ádám - gitár, hangszerelés, producer (After Crying, Dreyelands)

Kővágó Zsolt - billentyűk (Dreyelands, Honeybeast)

Springer Gergely - basszusgitár (Dreyelands)

Vaczó Gábor - dobok (Divided) Tracklista:

1. Osiris part I. - Feather

2. Osiris part II. - Heart

3. From the Ashes

4. Chains

5. The Sacrificial Lamb

6. Slave

7. Mitosis

8. Different Skies

9. The Sky Above

H-Music Hungary [2024.07.19.]