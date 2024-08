Megjelent a Powerwolf legújabb albuma

Július 26-án megjelent az új Powerwolf lemez, a “Wake Up The Wicked”, ennek alkalmából pedig egy friss klip is debütál.

Powewolf Európa legnagyobb arénáiba érkezik headliner turnéjával idén ősszel, így Budapesten is fellép majd október 22 -én az MVM Dome-ban.

Powerwolf: Wake Up The Wicked



1. Bless 'em with the Blade

2. Sinners of the Seven Seas

3. Kyrie Klitorem

4. Heretic Hunters

5. 1589

6. Viva Vulgata

7. Wake Up the Wicked

8. Joan of Arc

9. Thunderpriest

10. We Don't Wanna Be No Saints

11. Vargamor

A H-MUSIC, a ROCK1, a BARBA NEGRA és a Cobra Agency bemutatja:

POWERWOLF - Wolfsnächte Tour 2024

Vendégek:

Hammerfall

Wind Rose

2024.10.22.

MVM Dome, Budapest

Budapest, Üllői út 131, 1098

Kapunyitás: 17:30

Műsorkezdés: 18:30

