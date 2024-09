Zenélünk, hogy zenélhessünk Ki hallott már olyanról, hogy önsegélyező koncert? A Balkan Fanatik most feltalálta a műfajt, és október 12-én megmutatja, hogyan kell ezt csinálni – a teljes bevételt pedig a júniusban meglovasított hangszereik újravásárlására költik majd. „Nyár elején egyik percről a másikra kihúzták alólunk a talajt, vagy ami még rosszabb, a lehetőséget, hogy muzsikálhassunk, mikor egy koncertekkel teli hétvége előtti éjszakán ellopták a hangszereinkkel megpakolt buszunkat. Habár a nyarat a hazai zenésztársadalom és a barátaink példátlan összefogásának köszönhetően kölcsönhangszerekkel végigzenélhettük, mattot kaptunk. És itt messze nem csak a megélhetésünkről van szó, hanem annál sokkal többről – a koncertezés nekünk nem egy munka, hanem az életünk – persze ezt egyetlen zenekedvelő embernek sem kell bemutatni. És bár nem túlzás azt mondani, hogy az ország egy emberként leste, kereste a köddé vált buszt, mégsem zárult sikerrel a nyomozás. Eljött sajnos az idő, hogy új fejezetet nyissunk a Balkan Fanatik történetében: hangszereket kell vásárolnunk, hogy folytathassuk a zenélést – ez viszont sokmilliós tételt jelent - így ebben most a ti segítségetekre is szükségünk lesz. Persze semmit sem kérünk ingyen: azt tervezzük, hogy csapunk egy fergeteges, ízig-vérig Balkan bulit az Akvárium NagyHalljában október 12-én, ami után a teljes bevételt hangszervásárlásra fordítjuk – ráadásul, akinek az alapárú jegyen felül is van kedve és lehetősége patronálni a zenekart, különböző összegű speciális támogatói belépőkből válogathat majd. Az ötlethez pedig máris csatlakozott Copy Con és csapata is, hogy még nagyobb banzáj kerekedhessen ebből az egész sztoriból, meghálálva nektek a szeretetet és a segítséget.” Gyertek el: zenélünk, hogy zenélhessünk!

Időpont: 2024. október 12.

Helyszín: Akvárium Klub, NagyHall

