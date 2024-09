A múlt és a modern technika találkozása A Fáklya Rádió Cool-Túra című műsorának következő vendége szeptember 26-án, este 8 órakor érkezik a stúdióba. Biró Zsolt pedig egy igazán különleges meghívottat ültet le a mikrofon elé, Biszak Sándor személyében, aki az Arcanum alapítója. Kár lenne kihagyni az adást! Ha régi újságot, könyvek vagy dokumentumok digitalizálásáról van szó, akkor Biszak Sándornál keresve sem találhatnánk jobb szakembert! Ahogy abban is Sándor a legszakavatottabb, hogy miként őrzi meg az Arcanum a történelmi emlékeket. Hiszen ő az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország alapítója és tulajdonosa. Az Arcanum pedig nem más, mint hazánk egyik vezető tartalomszolgáltatója, amely 1989 januárjában kezdte meg a működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Mára már 35 év és több mint 30 millió oldal digitalizálása és publikálása során szerezték meg azt a tapasztalatot és teljeskörű feladatmegoldási képességüket amelyek a legjobbá teszik őket. Eszközparkjukat is folyamatosan fejlesztik, hogy a gyorsuló világ minden igényét kielégíthessék. Projekttervezés, digitalizálás, adatbázis építés, publikálás és tartalomszolgáltatás, amely mind egy kézben fut össze az Arcanumnak köszönhetően. Hihetetlen számok, hihetetlen elhivatottság és szakértelem amely jellemzi Biszak Sándort és csapatát, akik minden nap megmutatják, hogy a múlt és a modern technika miként is képes találkozni egymással. Figyeljétek tehát a Fáklya Rádió Cool-Túra című adására szeptember 26-án, este 8 órától www.faklyaradio.hu linkre kattintva, vagy akár nézzétek élőben a beszélgetést a twitch.tv/faklyaradio oldalon. Higgyétek el, most is hiba lenne kihagyni [2024.09.26.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2024.09.23.]

