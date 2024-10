Aurora - Érkezik az Esszencia válogatás második része! 12 évvel az előző - idővel aranylemezzé nemesedett - Esszencia kiadvány után október elején jelenik meg a - hasonló címet kapott - válogatás második része, ezúttal is két korongon. A most újra rögzítésre került 25 dal a Vigi vezette győri punk legenda Aurora aktuális énjét tükrözi. Vigi a kiadvány megszületéséről:

“Egyrészt jócskán volt bennem hiányérzet amiatt, hogy az Esszencia első részén szereplő 25 dalba nem lehetett az Aurora sztorit belesűríteni. Másrészt, konkrétan a zenekarban lezajlott változások inspirálták ennek az albumnak a megszületését. Szerettem volna valami hasznosat csinálni, ez lett az Esszencia kettes anyagának összeválogatása, rögzítése. Ezzel párhuzamosan egy új sorlemez is készül, ami jövő tavasszal lát majd napvilágot.” A kiadvány - akár dedikálva - már előrendelhető. A kiadvány először az október 5-ei Barba Negrás koncerten lesz kapható, ahol a zenekar különleges vendégek közreműködésével adja elő a dupla CD-re került dalokat.

