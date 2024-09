Halottakról jót (vagy rosszat) - Boncteremben pezsgőzött a Bloody Holly and the Ricketz Egy új dallal - és a hozzá készített kisfilmmel - jelentkezett a Bloody Holly and the Ricketz. A Halottakról jót (vagy rosszat) már az ötödik klipes tétel a hamarosan érkező albumról, ugyanakkor a formáció második magyar nyelvű szerzeménye. A hazai horror punkok ismét nem finomkodtak az új klipjük témáját illetően - konfetti és kilöttyenő ital borítja be a boncasztalon kiterített főhőst. A dalban egy szóló erejéig közreműködik a Türböwitch gitárosa Kommandante Klit, de ha a zenekar többi tagját véli felfedezni a néző a videó füstös bulijában, az sem a véletlen műve. “A forgatás szervezésekor - felfoghatatlan módon - több patológiai intézmény is visszautasította kérésünket. A Nightmare in Budapest horrorházra viszont számíthattunk ismét, rendelkezésünkre bocsátották kiváló szakmai felszereltségű bonctermüket. Kedvenc rendezőnk, Lakatos Márk G. jegyzi ezt a klipet is, aki már köreinkben oly sok alkalommal tett tanúságot birkatürelméről, és ezúttal is ódzkodott a kloroform és az elektromos sokkoló használatától.” A Grand Opening címet kapott nagylemez - melyre bónuszként a Slashes to Slashes, Guts to Guts EP teljes anyaga is felkerült - október 31-én érkezik.

Az album már előrendelhető

A lemezbemutató bulira másnap, november 01 -én kerül sor - helyszín a Supersonic, partnereik az I.O.N., az Utolsó Hullám és az Erogén Zónák lesznek.