Rajongók szereplésével készült új klip a Nova Prospect-től: Legyél a híd Legyél a híd címmel első alkalommal jelentkezik új dallal 2024-ben a kecskeméti frontcsajos brigád. A friss szerzeményhez egy - a rajongóik közreműködésével, sőt főszereplésével készült - videoklip is készült. Kiss József (gitár) a dalról:

“A ‘Legyél a híd’ zeneileg egy hagyományosabbnak mondható Nova-dal a ‘klasszikus’, inkább a zenekar első két nagylemezére jellemző hangolásunkban, mely egy fogós refrénnel nyit, az outroban pedig a folyamatosan lassuló húzós riffre repetitíven kántált ‘Te vagy a híd és a legjobb Önmagad’ sora remélhetőleg minden hallgatónak beakad majd.” Schautek Bálint (szövegíró/samplerek) a dal mondanivalójáról:

“A ‘Legyél a híd!’ egy mélyen inspiráló dal, amely arra emlékeztet, hogy a saját magunk által felépített akadályok és a külvilág kihívásai ellenére is képesek vagyunk összekötni önmagunkat a céljainkkal. A dalszöveg nem ringat illúziókba: az út nehéz és gyakran fájdalmas, de mindenképpen megéri. A szél metaforája a bizonytalanságot és a nehézségeket jelképezi, amelyek olykor elbizonytalanítanak, de a valódi válasz belülről érkezik. A refrén - ‘Legyél a híd!’ - , arra biztat, hogy legyünk azok a személyek, akik képesek áthidalni a távolságot önmaguk és az álmaik között. A dal központi üzenete az önismeret és a kitartás fontossága: csak akkor érhetjük el céljainkat, ha készek vagyunk változni, fejlődni és harcolni érte. A szöveg finoman utal arra, hogy nem csupán a végcél fontos, hanem az út is, amely során jobb emberré válunk. A dal nem csak bátorít, de reflektálásra késztet, hiszen mindenki magában hordozza a képességet, hogy jobbá váljon, és ez az igazi feloldozás.” “Amikor azon agyaltunk, hogy milyen klip illene a dalhoz, akkor arra gondoltunk, hogy ez egy olyan szöveg, amit talán mindenki a magáénak érez, ezért - úgy döntöttünk, hogy a zenekar rajongói legyenek a főszereplői. Végül az elvárásainkat is felülmúlta, hogy mennyire sokan és milyen lelkesen jelentkeztek, így 25 szereplővel forgattuk le a jeleneteket, ahol mindenki a saját maga által választott szövegrészt énekli. A videoklip ismét Pintér Judit munkája, a forgatáson segítségünkre most is Ungor Ricsi volt, és a werkfotók is az ő nevéhez fűződnek.” - folytatta Jocó. Besnyő Gabriella (ének):

“Nem tudtam, mire számítsak ezzel a klippel kapcsolatban. Jocóék bedobták ezt ötletet, én meg: Oké... de mi lesz ebben a poén? Meg egy csöppet talán amiatt is aggódtam, hogy mennyire fognak erre ráharapni az emberek (főleg a pasik XD). Aztán, mikor már közeledett a felvétel napja, egyre bizakodóbb lettem, látva a jelentkezők számát és a reakciójuk gyorsaságát. A forgatáson pedig tényleg egy nagyon lelkes csapat jött össze, csupa színes és különleges személyiséggel, amit szerencsére sikerült is átadniuk a kamerán keresztül (is). Hiába nem a saját hangjukon ‘szólaltak’ meg. És mondanom sem kell, milyen tök jó hangulatban telt ez a nap. Szóval, innen is köszönet és hála mindenkinek! Remélem, nekik is tetszik majd a végeredmény.” A folytatásról:

“Az idei év főleg koncertekkel telik, jövőre azonban sok újdonsággal készülünk, ugyanis a háttérben folynak az ötödik nagylemezünk munkálatai, e mellett a zenekar 2025-ben tölti majd be 18. életévét, és a ‘Szemben az óriás’ című második nagylemezünk is tíz éves jubileumát is ünnepli majd jövőre.” Az ősz folyamán főként a Fish! vendégeként lehet találkozni még a zenekarral élőben:

10.11. Győr / Bridge

10.12. Miskolc / Helynekem

11.08. Kecskemét / Ápoló Klub

11.22. Tatabánya / Roxxy

11.23. Sopron / Búgócsiga

12.07. Hajdúszoboszló / Rock Café

12.14. Békéscsaba / Csabagyöngye