Aurora - Megjelent az Esszencia válogatás második része! A győri punk legenda Aurora 12 évvel ezelőtt megjelent - idővel aranylemezzé nemesedett - Esszencia válogatása folytatást kapott. A hónap elején - hasonló címmel - megérkezett a második rész is, ezúttal is két korongon, rajtuk ugyanúgy összesen 25 dallal, mint anno. A most újra rögzítésre került szerzemények a Vigi vezette - idén nagy változáson átesett - csapat aktuális énjét tükrözik. Vigi a kiadvány létrejöttéről:

“A 2012-ben kijött Esszencia nem tudta olyan szinten lefedni az Aurora munkásságát, mint ahogy azt előzetesen gondoltuk, így szinte végig a levegőben volt egy folytatás ötlete. Ennek elkészítéséhez pedig idén jött el a ‘pillanat’ - többek között a zenekarban történt változások is ispiráltak erre -, mert kellő időt tudtam fordítani arra, hogy ez a második rész megszülessen.”



Az Esszenia 2. közreműködői:

Vigi - ének, gitár

Norbi - dobok

Peti - basszusgitár

Quka - trombita

Quka, Zaki, Peti - háttérének CD 1

1. Nincs térerő

2. Robin Hood

3. Unlak

4. Dupla nulla

5. Bevadulok néha

6. Mire vársz

7. Kiégett reflektor

8. Emlék

9. Jönnek a gépek

10. Hazafelé

11. Rock N Roll

12. Közvetítő

13. Kifacsart citrom CD 2

1. Élő halott

2. Mi az irány

3. Nincs karácsony

4. Mindegy is talán

5. Tizenöt múlt

6. Indul a show

7. Magányos éjszaka

8. Ég veled

9. Múltak az évek

10. Miért ne lennél

11. Doki

12. Barikádharcos A kiadvány a MediaMarktban, a lemezboltokban, valamint a zenekar koncertjein kapható, illetve a kiadói shopból is rendelhető további Aurora relikviák mellett. “A friss felállás kapcsán gyorsan kellett döntenem, hiszen van egy olyan közösség körülöttünk, akik ezeket a dalokat rendszertelen rendszerességgel szeretik hallgatni, élőben is. Mi pedig egy mindig is aktívan koncertező zenekar voltunk, ha hirtelen eltűnnénk, akkor az rajtam kívül - vélhetően - nem csak nekem lenne rossz. A lényeg, hogy rövid idő alatt sikerült rendezni a sorokat.”



Az Aurora jelenlegi felállása:

Víg László (Vigi) - gitár, ének

Kovács Zoltán (Kiskovács) - dobok

Sárközi Péter - basszusgitár



A banda aktívan tölti az őszi hónapokat is, jó néhány városba viszi még el idén - többek között - az Esszencia dalait. Bővült a tagság, a 2000-es években Aurora tag Matula Csaba újra a zenekart erősíti, így vastagabb hangzással, két gitáros felállással tolják a bulikat. 10.18. Sopron / Hangár Music Garden

10.19. Várpalota / Alagsor Söröző

11.15. Miskolc / Avasi Sörház

11.16. Debrecen / Víztorony

12.06. Nyíregyháza / Club Hollywood

12.07. Gyöngyös / Start Műhely

12.14. Budapest / Barba Negra

12.28. Győr / Bridge Hallgatói és Oktatói Klub