Háromnapos őszi fesztivál a Néprajzi Múzeumban: Fedezd fel a hagyományokat Családi programok, néptánc és kézműves foglalkozások várnak! Készülj fel egy igazán különleges hétvégére, hiszen a Néprajzi Múzeum háromnapos őszi fesztivált rendez október 25. és 27. között Budapesten! A „Nagy dobra verjük!" elnevezésű esemény során a látogatók számos izgalmas programon vehetnek részt, amelyek a népzene, a népművészet és a hagyományőrzés jegyében telnek. A fesztivál célja, hogy bemutassa a matyó népművészetet, az átányi és a váli hagyományokat, valamint a pásztorkultúrát. Az eseményen különböző tárlatvezetések révén a résztvevők betekintést nyerhetnek a hantik életébe, a busójárás hagyományaiba, sőt, egy mérai asszony ruhatárát is megismerhetik. Különleges előadások és koncertek A program keretében fellép a Matyó Népművészeti Egyesület, a Liget Táncakadémia, valamint a Fricska Táncegyüttes. Zenei élményekben sem lesz hiány, hiszen a Lajtha trió koncertje és az Ethnosound jam zenei kalandozása Marokkótól Szenegálig várja az érdeklődőket. A fesztivál programjában a váli Bíbor Néptánccsoport és az Átányi Hagyományőrző Egyesület Asszonykórusa is bemutatkozik, hogy a helyi tradíciókat életre keltsék. Kézműves foglalkozások és gyerekprogramok Az esemény során különböző kézműves-foglalkozások is várják a látogatókat, ahol részt vehetnek busómaszk készítésében, hímzésben, gyékényszövésben, mézeskalács sütésben, bútorfestésben, pásztorbot faragásban és ostorfonásban. A Duna-Tisza Magyar Pásztorkutyás Hagyományőrző és Sport Egyesület bemutatóján a magyar pásztorkutyafajtákról is érdekes információkat szerezhetnek az érdeklődők. A gyerekek számára Gregus László mesemondó meséje, a Dömötör-napi Méta Matiné keretében a csillagszemű juhász történetével ismerkedhetnek meg, miközben hangszersimogatás, rajzvadászat és gyermeksarok várja őket. Az interaktív gyűjteményi kiállításban a gyerekek saját tapasztalataik alapján ismerhetik meg a különböző tárgyakat. Ne hagyd ki ezt a különleges eseményt! Ez a háromnapos fesztivál remek lehetőséget kínál arra, hogy a családok együtt felfedezzék a magyar népművészet és hagyományok gazdag világát. Gyere el a Néprajzi Múzeumba, és éld át a hagyományokat interaktív módon! [2024.10.21.]

