Ilyen volt a Within Temptation a Tüskecsarnokban - képek December 12-én koncertezett a Tüskecsarnokban a Holland szimfonikus metál csapat, a Within Temtation. Resist című még meg nem jelent lemezüket népszerűsítő turné egyik állomása volt Budapest.

Az év végi hajrában a Concerto Music elhozta Budapestre a három legszebb női metál hangot. Tarja Turunen és Floor Jansen után Sharon den Adel is a fővárosban koncertezett.



2019 február elején jelenik meg a Within Temptation Resist című lemeze, ennek apropóján járják a világot és kápráztatják el a közönséget a holland muzsikusok.



Előzenekarnak a német Beyond the Black nevű formációt hozták a Tüskecsarnokba. Bevallom, erről nagyrészt lemaradtam, az utolsó két számra estem csak be. Ezt meg is bántam, mert igazán jó hangulatot varázsoltak ahhoz képet, hogy a magyar közönség aligha ismerheti a négy éve alakult zenekart. Az énekesnő, Jennifer Haben megdöbbentően energikus és csajos is egyben, a gitárosok is elég mozgékonyak, bejárták az egész színpadot. Legközelebb biztos nem hagyom ki őket, ha hazánkban járnak.



A meghirdetetthez képest pár perc csúszással robbant be a Within Temptation a színpadra. Úgy látszik metál körökben nem szokás a fél órás (+) késés. A legújabb lemez egyik dalával a Raise Your Banner-rel indult a koncert, amit a YouTube-on már közzé tettek, így mindenki együtt énekelte Sharonnal.

Erős kezdés után, ha lehet, még erősebb folytatás következett, szintén az Resist lemezről, a The Reckoning. Jacoby Shaddix angol hangja ezúttal Sharon volt. Következett még egy új dal, az Endless War, itt egy kicsit leülni éreztem a bulit. Hiába, az új dalok fogadtatása mindig hazárdírozás, pláne ha a még meg nem jelent lemezről valók.



Az új számok után az In the Middle of the Night-val szerencsére ismét felpörgött a közönség és lendültek az ördögillák. Következett a Stand My Ground, majd egy kis pihenő az All I Need dallamára.

Ismét egy új dal jött a sorban, a Supernova. Noha ezt a dalt sem hallottam még, gyanítom, hogy nagy közönség kedvenc lesz. Ismét a régebbi szerzeményeké volt a főszerep, Shot in the Dark és The Promise. Az Ice Queen ezúttal akusztikus verzióban csendült fel, szépen szólt, különleges volt, de nekem az eredeti verzió tetszik jobban. A Fasterrel megint felpörögtünk kicsit, hogy a Mercy Mirror alatt visszavegyünk a tempóból.



A legnagyobb tombolás talán a Paradise dallamaira zajlott, pedig Tarja csak a kivetítőn volt jelen. Egyszer talán lesz szerencsém élőben hallani ezt a duettet, fel is írom a bakancslistámra.

The Heart of Everything, What Have You Done (Mina Caputo a kivetetőről énekelt) után a Forgiven egy szál zongorával a csillagos ég alatt. A ráadás előtti utolsó szám a Mother Earth.



Természetesen egy koncert sem érhet véget ráadás és extra látványelem nélkül. Ezen az estén, a koncerteken már megszokott konfetti eső helyett azonban valami teljesen más történt. Először nem értettem Sharon miért cserélte le az eddig viselt dögös szerkóját egy almazöld hálóingre az utolsó számra. Aztán a Stairway to the Skies második felére értelmet kapott az új ruha, Sharon felszállt és tündérként lebegett a színpad felett.



A novemberi Nightwish koncert után kissé hiányérzetem volt is, meg nem is, pirotechnikából. Egyrészt sokat hozzá tud tenni a látványhoz, másrészt bebizonyosodott, hogy robbanások és tűzvész nélkül is lehet teljes értékű koncertet összehozni.

A háttér és előtér vetítések igen érdekesre sikerültek. Közelről úgy tűnt Sharon egy hajó orrában áll és onnan énekel. Távolabbról azonban kirajzolódott a teljes színpadkép és így már azt a hajót egy egész űrhajónak láttam, vagy csak sok Star Warst nézek. Minden esetre a díszlet nagyon ötletes és grafikailag passzol az új albumhoz.

A színpad méretű, téglalap alakú háttér ledfal közepe kör alakban más kép jelent meg, mint a téglalapban futó vetítés, kiemelve az éppen hangsúlyos képi világot. Erre erősítettek rá látványban a kör előtt szintén kör alakban elhelyezett világítótestek.



Szerencsére ezt az estét nem mosta el a vihar, mint 2016-ban a FeZenen, ahol a Within Temptation eleve fesztivál műsorának jó, ha a fele lemehetett a közelgő orkán miatt. Azóta vártuk, hogy a zenekar ismét hazánkba látogasson. A Resist koncert után ismét várjuk őket vissza.



