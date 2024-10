Brothers Of Metaltól Dirkschneiderig: heavy metal koncertek a Concertónál

Majd’ kéttucatnyi koncerttel készül ősztől tavaszig a Concerto Music. A progresszív metal legendáktól a finn zene legjobbjain át egészen a metalcore brigádok érkezéséig terjed a kínálat, melyet két igazi heavy metal buli keretez: november 3-án a Brothers Of Metal power metal hordája érkezik, március 2-án pedig a műfaj egyik ősatyja, Udo Dirkschneider ünnepli meg a Balls To The Wall kiadásának 40. évfordulóját.

A svéd Brothers Of Metal viszonylag későn, 2012-ben lépett be a viking power metal színtérre, és az elmúlt pár évben szédítő sebességgel váltak népszerűvé: a 3 énekessel és 3 gitárossal színpadra álló harci kompánia meggyőzően dörrent oda, és aki egyszer látja őket, biztos emlékszik majd rájuk… ennek is köszönhető, hogy a korábbi előzenekaros fellépések után most saját turnén térnek vissza november 3-án a Barba Negrába, bemutatni a Fimbulvinter nagylemezt.

Előttük a Grailknights játszik, és szerencsére nekik sem kell a szomszédba menniük, ha egy kis mókára vágynak: a német heavy metal csapat eredetileg a Csillagközi Grál lovagjaiként indult, majd a ’80-as évek képregényeinek esztétikáját megtartva váltak heavy metal szuperhősökké. Muscle Bound For Glory című, 2022-es lemezükön szerepel a POWAA!! című nóta.

a Concerto Music bemutatja: Fimbulwintour

2024. november 3., vasárnap 19 óra

Budapest, Barba Negra Blue Stage

Brothers Of Metal, Grailknights koncertek

Belépő: 7.900 Ft, november 1-től 8.900 Ft.

Jegyek

Márciusban aztán a műfaj egy igazi hőse, Udo Dirkschneider jön ismét Budapestre saját, Dirkschneider nevű csapatával, és az egykori Acceptes bőgős, Peter Baltes oldalán áll színpadra. Éppen azzal a nagyszerű zenésszel, aki a Balls To The Wall című műfajteremtő lemez születése idején az Accept tagja volt. A két veterán zenész Sven Dirkschneider dobos, illetve Andrey Smirnov és Fabian „Dee” Dammers gitárosok társaságában áll színpadra a Dirkschneider tagjaként, hogy teljes egészében előadja az Accept legendás nagylemezét, vagyis például a London Leatherboys, Love Child és a Winter Dreams című slágereket is. A hangulatra biztos nem lesz panasz.

Ezen az estén, március 2-án egy friss finn szupergroup, a Crownshift is fellép: a Nightwish-t, a Wintersunt, a Norther-t és a Children Of Bodomot is megjárt zenészek mutatják be modern, dallamos és komplex metal dalaikat.

Szintén ezen az estén tér vissza az All For Metal, akik a svéd Metál Testvérekhez hasonlóan minden fellépésük során igazi látványosságot ígérnek: két táncossal és két énekessel érkeznek, és az erő, az egység és a metal feltétlen szeretete köré építik epikus hangvételű zenéjüket, bemutatva a Gods Of Metal című új nagylemezt.

a Concerto Music bemutatja: Balls To The Wall 40th Anniversary Tour

2025. március 2., vasárnap 19 óra

Budapest, Barba Negra Red Stage

Dirkschneider, Crownshift, All For Metal koncertek

Belépő: 11.900 Ft, január 1-től 13.900 Ft

Jegyek

És hogy mi minden vár ránk a november és április között? A Concerto Music weboldalán megtaláljuk az összes koncertet, köztük az Apocalyptica, a Queensryche, Tarja, a Royal Republic, vagy éppen a Dying Fetus és a Fit For An Autopsy fellépését is.

[2024.10.30.]