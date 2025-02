Pásztor Ádám Musical körutazása visszatér Budapestre Pásztor Ádám nagysikerű önálló estje, a Musical körutazás 2025. április 26-án ismét Budapestre érkezik, ezúttal dupla előadással. A produkció a Thália Színház Arizona Stúdiójában lesz látható, amely különleges mérföldkő a művész számára, hiszen első alkalommal léphet a színház színpadára. A Musical körutazás az elmúlt időszakban több magyarországi és határon túli helyszínen is bemutatásra került, minden állomáson teltházas előadások és szűnni nem akaró taps fogadtatásában. Az est során Pásztor Ádám és meghívott vendégei a musicalek és operettek legismertebb dallamait szólaltatják meg, miközben személyes történeteiken keresztül betekintést engednek a színházi világ kulisszatitkaiba. "Ez az est számomra egy igazán különleges találkozás a közönséggel. Vendégeimmel - akik szakmai életem meghatározó alakjai - nemcsak dalokat éneklünk, hanem igaz, megtörtént történeteket is mesélünk – vidámakat, meghatókat, tanulságosakat. A célom ezzel az esttel az, hogy a nézők ne csupán hallgassák a zenét, hanem valóban átéljék a színház csodáját... A visszajelzések szerint eddig szépen működik is!” – nyilatkozta Pásztor Ádám az előadás kapcsán. A produkció nézői minden alkalommal elismeréssel nyilatkoztak az estről, kiemelve annak varázslatos hangulatát és az előadók közötti lehengerlő színpadi kémia magával ragadó hatását. Sokan kiemelték Ádám műsorvezetői tehetségét, ahogyan történeteivel teljesen magával ragadja a közönséget: „Ádám nemcsak fantasztikus előadó, hanem kiváló mesélő is. Egy pillanatra sem engedte el a figyelmünket.” Az előadás érzelmi sokszínűségét is sokan méltatták, hiszen a humor és a megható pillanatok tökéletes egyensúlyban vannak: „Szívvel-lélekkel előadott produkció, amely minden percében magával ragadott. Volt nevetés, meghatottság, és rengeteg csodás dallam.” Volt, aki már másodjára is visszatért, mert annyira lenyűgözte a műsor: „Már másodszor néztem meg az előadást, és újra lenyűgözött! Köszönöm ezt a csodás estét!” Az est különlegességét tovább fokozza, hogy Ádám vendégművészekkel is kiegészíti az előadást, akikkel minden este más és más, így nincs két ugyanolyan előadás, még akkor sem, ha a produkció váza azonos! Idén a Thália Színház Arizona Stúdiója ad otthont a Musical körutazásnak, amely Ádám számára is mérföldkő: „Óriási megtiszteltetés, hogy először léphetek a Thália Színház színpadára. Már alig várom, hogy ez a helyszín milyen felejthetetlen emlékeket ad majd nekem és a közönségnek, ugyanis eddig minden állomáson történt valami olyan különleges dolog, amit a helyszín varázsa keltett életre.” A Musical körutazás április 26-án dupla előadással tér vissza Budapestre a Thália Színház Arizona Stúdiójába. A nézők 15:30-kor és 19:00-kor is átélhetik ezt a különleges zenei utazást. Az est különlegességét tovább növelik a meghívott vendégművészek, akiknek kilétét hamarosan felfedik. Az előadás 90 perces, szünet nélkül zajlik, így a közönség folyamatosan a musicalek és operettek világában maradhat. A Musical körutazás minden alkalommal hatalmas sikert aratott, a közönség lelkes fogadtatása pedig egyértelműen igazolja, hogy az est különleges helyet foglal el a hazai zenés színházi palettán. Jegyek már kaphatók a Thália Színház weboldalán, Szervezési Irodájában és Jegypénztárában! Thália Színház- Farkas Kitti

Fotó: Thália Színház - Juhász Éva [2025.02.19.] Megosztom: