Misztikus szarvas a legújabb Platon Karataev klipben Áprilisban érkezik a Platon Karataev Napkötöző c. lemeze, melyről az Odaér a harmadik single. A lemez címadó dala nyitotta a sort tavaly, amihez Székely Ákos rendezésében készült 360°-os klip a zenekarnak a Magyar Zene Házában futó, időközben Music Hungary-díjat nyerő vetítéséből. Ezt követte a Mácsai Pállal forgatott, a Magyar Klipszemlén is díjazott posztapokaliptikus Nem felelhet októberben. A most megjelent, Odaér c. dalnál újra Székely Ákossal dolgozott együtt a zenekar. “Viszonylag ritkán van ilyen, de az Odaér egy ülés alatt született meg. Végül egy lineárisan építkező dal lett, ahol számomra a szöveg sodorja magát tovább egyik sorról a másikra. Amikor írtam, sokat olvastam az Upanisadokból, végül az utolsó, mantra-szerű rész is egy idézetnek lett a parafrázisa. Egy ideje már játsszuk koncerteken is ezt a dalt, eddig is nagyon jó energiákat szabadított fel mind a zenekarban, mind a közönségben, kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz ez úgy, hogy már ismerik a számot a másik oldalon is. A klipnél volt egy víziom, ahol egy szarvas van a középpontban, és minden változik körülötte, csak ő marad változatlan. Korokon, kultúrákon átívelően is szent állatként, vagy szakrális jelképként tekintenek a szarvasra, ami a zsoltárokban a tiszta forrásból iszik, de Buddha egyik előző életében is szarvas volt a hagyomány szerint. Miután mind logisztikai, mind morális-etikai síkon elvetettük, hogy egy élő szarvassal forgassuk le az anyagot, jött az ötlet, hogy ezt is Székely Ákossal valósítsuk meg, és nagyon örülünk, hogy így lett, mert nagyon emeli a dalt ez a vizuális ábrázolás.” - Balla Gergely, zenekari tag. “A videoklip alapkoncepcióját a zenekar hozta, amihez én egy feléledés-mozzanatot és egy dimenzióváltást toldottam még hozzá: a klip elején a főszereplő állat kel újra életre kitömött formájából, a végén pedig a 3D-animált, virtuális világból kiugrunk a valódi, kamerával rögzített világba, és itt történik a klip további újraéledésekre utaló befejezése. A zene hangulatához találónak éreztem a 3D-térben egy pointcloud-atmoszféra létrehozását és a sok kameramozgáson alapuló formai megoldásokat.” - Székely Ákos, rendező. “Az Odaér dinamikájával, zakatolásával egy eddig új oldalát tudjuk megmutatni a hamarosan megjelenő nagylemeznek, mint amiket a korábbi két single jelzett. Nagy élmény volt ezzel a dallal dolgozni, mert minden olyan gördülékenyen és egyszerűen született meg hozzá zeneileg, mint amilyen Gergő alapötlete is volt.” A Platon Karataev május 9-én a Budapest Parkban mutatja be a Napkötöző című, negyedik nagylemezét, az est másik fellépője az 50. évét ünneplő Vágtázó Halottkémek lesz majd. Jegyek Budapest Park

Fotó: Budapest Park - Komróczki Dia

[2025.02.20.]