Romantikus parafrázis - From The Sky: Libera Me (Concerto Edition) Zongoraverseny szerű átirattal jelentkezett a szimfonikus / progresszív / extrém metalos From The Sky. A Silentium című akusztikus lemezük második előfutáraként ezúttal a csapat egyik legnagyobb közönségkedvence került elő, a Libera Me - a dalhoz készített videó Süle Tamás (Slowmesh, ex-From The Sky) munkája. Tari Szabolcs ajánlója:

“Bár még közel sem minden aspektusát hallhatta a nagyérdemű az akusztikus lemezünknek, de a már tavaly novemberben megjelent ‘Hiszek Benned (Credo)’ is tartalmazott némi újítást, új irányt. Az igazi meglepetés viszont idáig váratott magára: itt a ‘Libera Me’ egy olyan változatban, amire senki sem számított! És hogy ezek után milyen lesz az akusztikus album? Nos, olyan, mintha flamenco gitárosok játszanának északi népzenébe oltott From The Sky-t, helyenként filmzeneszerű-, illetve klasszikus zenei elemekkel karöltve.” Juhász Tamás gondolatai:

“Szabi azzal keresett meg, hogy szeretne az akusztikus albumra pár olyan tételt, amelyek a durvább From The Sky-dalok átirataiból készülnének. Konkrét ötletei voltak, de a kidolgozásukat teljesen rám bízta. Így készült a ‘Libera Me’-ből egy romantikus parafrázis, vagy ha úgy tetszik, egy modern zongora-concerto kadencia. Brahms-tól, Liszten át, egészen Rachmaninoff-ig, de még Cziffra György Dongó átiratának hatásait is meg lehet találni benne az eredeti dal filmzeneszerű hangulatai mellett. Nagyon izgalmas folyamat volt dolgozni rajta, és bár decemberben az exkluzív akusztikus koncertünkön előkerült, már nagyon vártuk, hogy megmutathassuk a nagyközönségnek hanganyag formájában is. A videó pedig külön grátisz, és nem titok, hogy a forgatás napján egy teljes zenekaros videóklip felvétele is megtörtént, így érdemes lesz továbbra is figyelni, mert rengeteg minden történik egyszerre a From The Sky háza táján.” From The Sky (akusztikus felállás):

Tari Szabolcs - ének / gitár

Kiss László - gitár

Gilián Péter - basszusgitár

Juhász Tamás - zongora

Halász Illés - dob / vokál A zenekarral legközelebb május 2-án, a Dürer Kertben lehet találkozni, ahová az eddigi mindkét lemezükből szemezgető szuperszónikus metal bulival készülnek.

Jegyek Fotó: Giczi Tamás H-Music Hungary [2025.03.23.] Megosztom: