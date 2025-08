Újra fellép Budapesten a világ legismertebb gospelkórusa Hét év után ismét Budapesten lép fel a világ legismertebb gospelkórusa, a Harlem Gospel Choir. Az amerikai formáció 2025. november 18-án ad koncertet a Papp László Sportarénában a „Magic of Motown” turné keretében, Marvin Gaye, The Supremes és Stevie Wonder klasszikusaival. A New York-i Harlem városrészből érkező együttes 1986-os alapítása óta világszerte közvetíti a fekete gospel hagyományait. Felléptek már többek között Bono, Pharrell Williams és Diana Ross oldalán, három amerikai elnök, két pápa és az ENSZ közgyűlése előtt is. A koncert szervezője a Green Stage Production, amely minden eseményének ökológiai lábnyomát kiszámolja és fákat ültet az ellensúlyozására.

Az 1986-ban Allen Bailey által alapított Harlem Gospel Choir több mint három évtizede hirdeti az amerikai fekete gospel örökségét világszerte. Olyan ikonokkal léptek fel, mint Bono, Diana Ross, Pharrell Williams, a Gorillaz, vagy épp Sam Smith, utóbbival a 2018-as Grammy-gálán arattak hatalmas sikert. Előadásukra kíváncsi volt már három amerikai elnök, két pápa és az ENSZ Közgyűlése is.



Ez egy szabad és örömteli zenei ünnep, ahol a Harlem Gospel Choir nem csupán koncertet ad, hanem valódi spirituális élményt kínál. Előadásuk egyszerre szakrális és szenvedélyes, modern, de hű a gyökereihez.



Aki eljön, garantáltan nem marad ülve, a gospel ünneplése énekkel, tánccal és lelki megtisztulással jár.



Főszerepben a zene, az idei turné során a Motown korszak klasszikusait idézik meg, mély tisztelettel és páratlan dinamizmussal.A kórus szíve Harlem, de üzenetük örök és egyetemes: Szeretet. Remény. Összetartozás.



Harlem Gospel Choir: Magic of Motown Tour 2025

Budapest, Papp László Sportaréna

2025. november 18. kedd este ½ 8 óra



A koncert magyarországi szervezője a Green Stage Production iroda, melynek mottója:

"A Földünk védelme, és ezért tudatos célunk, minden általunk megrendezésre kerülő koncert, előadás megvalósításához szükséges energiafelhasználások adataiból kiszámíthassuk az adott események Ökológiai lábnyomát, ezen számítások eredményeként pedig annyi fát ültessünk hazánkban, amely ezt a keletkezett öko lábnyomot ellensúlyozni képes". [2025.07.29.]