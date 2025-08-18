2025. augusztus 18. | hétfő | Ilona nevenapja
 
Mahó Andrea

Így ünnepel a Fonó Budai Zeneház: koncertsorozat, díjak, táncházak

Szeptember 10. és 13. között különleges programsorozattal ünnepli fennállásának 30. évfordulóját a Fonó Budai Zeneház. A Fonó30 eseményei ikonikus fellépőkkel, generációkat összekötő zenével, díjátadóval és a felejthetetlen Táncházak éjszakájával várják a közönséget. Ez a négy nap a magyar népzene, világzene és jazz igazi ünnepe lesz.

Koncertekkel, ikonikus fellépőkkel, beszélgetésekkel, a Táncházak éjszakájával és díjátadóval készül szeptember 10-től 13-ig az idén jubileumát ünneplő Fonó Budai Zeneház a Fonó30 ünnepi sorozat keretében.

Az intézmény közleménye szerint Dresch Mihály Alternatív Quartetje Borbély Mihállyal együtt muzsikál, érkezik Paár Julcsi, a Dél-Alföldi Szaxofonegyüttes, a Csoóri család több generációja, Lakatos Róbert az Esszencia és Jozef Horváth közreműködésével, a táncházban a Magyarpalatkai Banda húzza a talpalávalót.

Mint írták, a Fonó Budai Zeneház 1995-ben nyitotta meg kapuit, az azóta eltelt időben a hely a nép- és világzene, valamint a dzsessz egyik legfontosabb otthonává vált, ahol a hagyomány és a kortárs gondolkodás szervesen kapcsolódik és közösséget teremt.

A Fonó30 sorozat programja a három évtized egyfajta esszenciája visszatérő mesterekkel, ikonikus fellépőkkel, generációkon átívelő párbeszédekkel és a nyitótáncházzal, a Táncházak éjszakájával.

 

A szeptember 10-től 13-ig tartó ünnepi események keretében adják át a Fonó-díjakat is, amelyekre a nyár folyamán a közönség szavazhatott öt kategóriában.

A Fonó népzenei kategóriában a Horsa banda, a világzenei jelöltek közül a Cimbaliband, a jazz kategóriában pedig Tóth Viktor kapta a legtöbb szavazatot, míg a Fonó felfedezettje a BashElán lett, a legkedveltebb táncháza pedig a Kamasz táncház. A díjakat - további szakmai elismerésekkel együtt - ünnepi eseményen adják át.

A Fonó30 a legpatinásabb táncház, a Fonó Szerda első alkalmával indul szeptember 10-én, ahol a résztvevők a népszerű Magyarpalatkai Banda muzsikájára ezúttal a magyarpalatkai román táncokban merülhetnek el; a táncoktatást Busai Norbert és Busai Zsuzsanna vezeti. Ezzel a Fonó Szerda hét alkalmat felölelő tanítási ciklusa is elkezdődik, amely a szokások szerint gálaműsorral, adatközlő vendégekkel zárul.

Szeptember 11-én, csütörtökön olyan előadók lépnek színpadra, akik szoros kapcsolatban állnak a Fonóval, és munkásságukkal évtizedek óta meghatározó szereplői a magyar zenei életnek: Dresch Mihály Alternatív Quartetje Borbély Mihállyal együtt muzsikál, műsort ad a Dél-Alföldi Szaxofonegyüttes és a Csoóri család több generációja.

A közleményben kiemelték: Dresch Mihály és Borbély Mihály fúziója mindig valami rendkívülit eredményez, végtelen zenét és feledhetetlen játékot. A Dél-Alföldi Szaxofonegyüttes a kilencvenes évek közepétől a hazai free jazz egyik meghatározó formációja, a Csoóri művészcsalád pedig már a Fonó megnyitásakor muzsikált, majd Csoóri Sándor és Csoóri Sándor "Sündi" az elmúlt évtizedek során több formációban tért vissza, bővülve a fiatalabb generációkkal.

Szeptember 12-én Lakatos Róbert felvidéki brácsaművész, a Rév, a Rendhagyó Prímástalálkozó művészeti vezetője ezúttal az Esszencia és Jozef Horváth hegedűművész közreműködésével mutatja be zenei világát, amelyet már számos lemez is megörökített a Fonó kiadásában. Az énekes, dalszerző Paár Julcsi, a Hangoló Zeneterápia alapítója pályája fontos állomásait idézi fel: megszólalnak az Uljana Quartettel közösen formált szerzői dalai, gyereklemezeinek új fénytörésbe helyezett darabjai, valamint legújabb színházi felfedezéseinek zenei részletei.

A Táncház Egyesület szervezésében a Fonóban közös eseményként nyitják meg a táncházi évadot a Táncházak éjszakájával: több teremben hajnalig váltják egymást a zenekarok és a táncrendek.

[2025.08.18.]

