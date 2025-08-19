Magányos hatalmasok - a Deafheaven Budapesten is bemutatja új lemezét

A Deafheaven elszállós metal dallamaival már többször megrengette a hazai koncerttermeket, novemberben pedig legújabb nagylemezükkel, a Lonely People With Powerrel térnek vissza, ráadásul velük tart a Portrayal of Guilt és a Zeruel is, hogy november 16-án screamekkel és heavy gitárritmusokkal töltsék meg a Dürer Kert Nagytermét.

Az eredetileg San Franciscóban alakult Deafheavent George Clarke énekes, Kerry McCoy és Shiv Mehra gitárosok, Christopher Johnson basszusgitáros és Daniel Tracy dobos alkotják. A nagyközönség 2013-as Sunbather című albumuk kapcsán figyelt fel rájuk, amely újradefiniálta a kemény zene peremvidékeit, valamint felkerült a Rolling Stone „Minden idők 100 legjobb metal albuma” és a Pitchfork „A 2010-es évek 200 legjobb albuma” listájára is. A két évvel később érkező New Bermuda lemezzel ismét szembementek a műfaji konvenciókkal, 2018-as Ordinary Corrupt Human Love című LP-jük pedig meghozta a zenekar első Grammy-jelölését is a „Legjobb metal előadás” kategóriában.

A folyamatos változás útján haladva a zenekar 2021-ben a lágyabb textúrákkal és dallamokkal dolgozó Infinite Granite albummal jelentkezett, márciusban pedig visszatérve a black metal gyökereihez kiadták a Lonely People with Power című hatodik nagylemezüket. A zenekar velőtrázó koncertjeivel már olyan fesztiválokon lépett fel, mint a Coachella és a Primavera Sound, játszottak a Slipknot, a Knocked Loose, Chelsea Wolfe és a Mono társaságában is. A Deafheaven többször megmozgatta már a hazai közönséget, a november 16-i este pedig a lemezbemutató mellett a két nagyszerű vendégzenekar, a szintén black metalban utazó Portrayal of Guilt és az ambient metallal lebegtető Zeruel miatt is különlegesnek ígérkezik.

